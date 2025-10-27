Èxit rotund en el Primer Trofeu Internacional de futbol sala Special Olympics Andorra

El Primer Trofeu Internacional de futbol sala Special Olympics Andorra, celebrat al pavelló de l’Escola Andorrana de Primera Ensenyança d’Ordino, ha conclòs amb la victòria de la delegació de Gibraltar. La medalla de plata ha estat per a Mònaco i el bronze per a Portugal, en una competició que ha destacat per la seva intensa esportivitat, l’esforç dels participants i l’esperit de companyonia.
Andorra i França, les altres dues delegacions participants, han defensat la seva posició fins a l’últim partit en aquesta primera edició de la cita, “considerada una fita històrica per a l’esport inclusiu del país“.
Una competició plena de valors
Durant les dues jornades, esportistes de cinc delegacions — França , Gibraltar, Mònaco, Portugal i Andorra— han disputat una emocionant competició de futbol sala. L’esdeveniment, que ha comptat amb 14 partits, ha superat l’àmbit purament esportiu amb una sèrie d’actes paral·lels dissenyats per a fomentar la convivència i els valors Special Olympics.
Cerimònia inaugural i Festa de l’Esportista
El tret de sortida es va donar el divendres, 24 d’octubre, amb una emotiva cerimònia inaugural al Centre de Congressos d’Ordino (ACCO). L’acte va incloure una animada desfilada de les delegacions, parlaments institucionals, i la tradicional actuació de l’Esbart Valls del Nord. La cloenda musical va anar a càrrec de l’artista andorrà Juli Barrero, que va emocionar els assistents amb el seu repertori.
El dissabte, dia 25, la competició es va complementar amb l’entrega de premis i la Festa de l’Esportista, una vetllada lúdica i de germanor on totes les delegacions van poder compartir experiències i celebrar el veritable sentit de l’esport.
Compromís amb la inclusió
Jordi Mora, President de Special Olympics Andorra, ha expressat la seva satisfacció: “Aquest Trofeu de Futbol Sala Special Olympics no és només una fita enorme per a l’esport inclusiu andorrà; és el reflex del que podem aconseguir quan unim esforç, il·lusió i respecte. Veure tants esportistes competint amb el cor i amb el somriure com a bandera ens recorda el veritable sentit de l’esport: créixer junts com a persones i com a societat.”
Agraïments
L’èxit rotund d’aquesta primera edició “no hauria estat possible sense el suport inestimable dels patrocinadors, col·laboradors i els imprescindibles voluntaris”.
“Vull agrair de cor a tots els patrocinadors i col·laboradors la seva aposta ferma per la inclusió, i especialment a la tasca incansable i l’energia contagiosa dels nostres voluntaris i voluntàries. Sense la seva passió, aquesta festa de l’esport no hauria sigut possible.” – afegeix Mora.
Amb l’organització d’aquest Trofeu Internacional, Andorra reforça el seu ferm compromís amb la inclusió, el respecte i el desenvolupament de l’esport per a tothom.