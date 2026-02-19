“Èxit rotund” de l’Elite Camp Haka Rugby Global i VPC Andorra 2026

L’Elite Camp 2026, organitzat conjuntament per l’Haka Rugby Global i el VPC Andorra, “ha conclòs amb un èxit rotund després de tres jornades d’intensitat a l’Estadi Nacional”. Segons assenyala l’organització, aquesta iniciativa s’ha consolidat com una experiència d’alt impacte, on una quarantena de joves d’entre 8 i 16 anys han pogut gaudir d’una formació tecnificada combinada amb un profund aprenentatge humà.
Valors maoris i tecnificació de primer nivell
Durant el campus, els participants han treballat aspectes tècnics del rugbi d’alt rendiment sota la direcció dels entrenadors Storm i Bobby, la tasca pedagògica dels quals ha estat determinant. Més enllà de l’esport, el programa ha posat el focus en els valors de la cultura maorí: el respecte, la cohesió, la disciplina i el coratge. La haka ha estat l’eix central, transmetent el seu significat com a gest de respecte i germanor cap a l’adversari.
Unió de tradicions a la plaça del Consell General
Un dels moments més emotius de l’esdeveniment va ser la trobada cultural a la plaça del Consell General. La fusió simbòlica entre la haka i els Gegants d’Andorra la Vella va oferir una “imatge potent de com l’esport i la tradició poden unir identitats i cultures des del respecte mutu”.
“Des del VPC Andorra volem agrair a Haka Rugby Global el seu compromís i professionalitat. Aquesta col·laboració referma el nostre model de formació integral per a la base, i ja treballem amb la mirada posada en la propera edició”, manifesten des del club.
“El VPC Andorra continua apostant per la formació i els valors com a pilars fonamentals del nostre creixement social i esportiu”, asseguren.