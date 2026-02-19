“Èxit rotund” de l’Elite Camp Haka Rugby Global i VPC Andorra 2026

By:
On:
In: Esports
Els gegants també van ser protagonistes en aquestes jornades (VPC Andorra)
Els gegants també van ser protagonistes en aquestes jornades (VPC Andorra)

L’Elite Camp 2026, organitzat conjuntament per l’Haka Rugby Global i el VPC Andorra, “ha conclòs amb un èxit rotund després de tres jornades d’intensitat a l’Estadi Nacional”. Segons assenyala l’organització, aquesta iniciativa s’ha consolidat com una experiència d’alt impacte, on una quarantena de joves d’entre 8 i 16 anys han pogut gaudir d’una formació tecnificada combinada amb un profund aprenentatge humà.

Valors maoris i tecnificació de primer nivell

Durant el campus, els participants han treballat aspectes tècnics del rugbi d’alt rendiment sota la direcció dels entrenadors Storm i Bobby, la tasca pedagògica dels quals ha estat determinant. Més enllà de l’esport, el programa ha posat el focus en els valors de la cultura maorí: el respecte, la cohesió, la disciplina i el coratge. La haka ha estat l’eix central, transmetent el seu significat com a gest de respecte i germanor cap a l’adversari.



Unió de tradicions a la plaça del Consell General

Un dels moments més emotius de l’esdeveniment va ser la trobada cultural a la plaça del Consell General. La fusió simbòlica entre la haka i els Gegants d’Andorra la Vella va oferir una “imatge potent de com l’esport i la tradició poden unir identitats i cultures des del respecte mutu”.

“Des del VPC Andorra volem agrair a Haka Rugby Global el seu compromís i professionalitat. Aquesta col·laboració referma el nostre model de formació integral per a la base, i ja treballem amb la mirada posada en la propera edició”, manifesten des del club.

“El VPC Andorra continua apostant per la formació i els valors com a pilars fonamentals del nostre creixement social i esportiu”, asseguren.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]