Èxit i consolidació del Google DevFest Andorra – by AndSoft

El Google DevFest Andorra – by AndSoft ha tancat aquest dissabte la seva primera edició amb un èxit rotund i l’assistència de prop de 100 participants, consolidant el Principat dins la xarxa internacional d’esdeveniments tecnològics impulsats per Google Developer Groups. La jornada ha reunit cinc ponents de referència en àrees clau del sector tecnològic.
Xavier Portilla Edo, Google Developer Expert, ha exposat les bases de Firebase Genkit i el seu paper en el desenvolupament d’aplicacions impulsades per models generatius. Toni de la Fuente, fundador de Prowler, ha analitzat els dos enfocaments predominants en seguretat al núvol: l’avaluació basada en regles i la que incorpora models d’IA. María Aperador Montoya, criminòloga especialitzada en ciberseguretat, ha descrit l’evolució dels ciberatacs en el nou escenari marcat per la intel·ligència artificial. Máximo ha presentat els tres elements crítics que definiran la propera generació d’agents intel·ligents: planificació funcional, experiència d’usuari i memòria operativa. Kevin ha ofert una revisió concisa del treball amb microserveis, centrada en patrons de coherència i resiliència aplicats en entorns reals.
Els participants han valorat la jornada com un espai de contingut tècnic rellevant, aplicable i alineat amb les necessitats actuals del sector. La combinació de ponències, debat i demostracions pràctiques ha reforçat la percepció d’un esdeveniment útil i ben orientat.
Aquest DevFest estableix la base perquè Andorra continuï integrant-se en l’ecosistema global de Google, amb la previsió de consolidar noves edicions que mantinguin l’enfocament en la transferència de coneixement i el desenvolupament de comunitat.