Èxit en la primera jornada de l’Elite Camp Haka Rugby Global i VPC Andorra

Aquest dilluns, 16 de febrer, s’ha donat el tret de sortida a l’Elite Camp 2026 de l’Haka Rugby Global – VPC Andorra, i la primera jornada ha estat tot un èxit. Una quarantena de nens i nenes han participat activament en aquest primer dia, combinant formació tècnica de rugbi amb la descoberta de la cultura maorí i els seus valors.
Esport i cultura maorí a l’Estadi Nacional
Durant la jornada, que se celebra del 16 al 18 de febrer a l’Estadi Nacional, els participants han treballat aspectes específics del joc, però també han aprofundit en conceptes com el respecte, la cohesió, la disciplina i el coratge. L’aprenentatge de la haka ha estat un dels moments més destacats del dia, generant una forta energia col·lectiva entre els joves esportistes de la base.
Intercanvi cultural a la plaça del Consell General
Aquest dimarts, 17 de febrer, a les 17 hores, tindrà lloc un dels actes més especials del campus: l’intercanvi cultural a la plaça del Consell General. Els participants oferiran una demostració oberta de la haka juntament amb els seus entrenadors, en un acte que comptarà amb la col·laboració dels Geganters d’Andorra la Vella. Aquesta trobada unirà la cultura popular andorrana amb la identitat neozelandesa en un espai emblemàtic del país.
L’acte és obert a tot el públic i vol esdevenir un punt de trobada entre esport, cultura i comunitat, compartint els valors que es treballen al campus i fent créixer el rugbi des de la base.