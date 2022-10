Èxit del primer circuït de pàdel de la FAP

El club multiesportiu Princiesport es va vestir de gala per a rebre la prova inaugural del primer circuit de pàdel organitzat per la Federació Andorrana. Celebrat del passat 29 de setembre al 2 d’octubre a les instal·lacions del Club, la trobada va registrar una assistència rècord tant de participants, amb 74 parelles, com d’assistents durant els vibrants quatre dies que va durar el torneig.

Les eliminatòries van transcórrer amb un ambient increïble gràcies al públic entusiasta que es va aplegar al club i que va gaudir amb emoció a mesura que el torneig arribava a les finals.

Acabada la prova, aquest és el quadre de guanyadors i finalistes:

Menors

Sub 13 Guanyador: Nil Checa / Marc Aybar_ Finalista: Joel Vargas / Jan Poza

Sub 16 Guanyador: Alejandro Fernandez / Tomás Colomina Finalista: Edgar Correia / Dot Frases

Femení

1ª Guanyadora: Cristina Balà / Elisabet Nogeras Finalista: Judith Cartañá / Alexia Cartañá

2ª Guanyadora: María Galera / Maria Fernandez Finalista: Gemma Casals / Susagna Vazquez

Masculí

1ª Guanyador: Damien Gelabert / Shugar Puchalvert Finalista: Gerard Florido / Jean Ba Poux

2ª Guanyador: Daniel Rodriguez / Rodrigo Conde Finalista: Eduardo Correia / Ivsan Pereira

3ª Guanyador: Pedro Colomina / Emilio Palomo Finalista: Rupert Fornell / Marc Pitchell