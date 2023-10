Èxit del CONTRADANS 2023

Una imatge del Contradans 2023 a Ordino (Esbart Valls del Nord)

D’”èxit rotund superant les nostres expectatives” ha qualificat la presidenta de l’Esbart Valls del Nord, Meritxell Rabadà, el CONTRADANS d’enguany que s’ha desenvolupat des del divendres fins aquest diumenge a Ordino. Rabadà ha destacat la varietat de disciplines que s’han pogut veure al carrer i a l’Auditori durant tres dies i que, segons ella, “caminen cap a la consolidació del festival com un dels referents en el circuit de certàmens multidisciplinars del sector”.

Precisament, el CONTRADANS ha tingut aquest diumenge un dels plats més esperats: la col·laboració entre tres esbarts andorrans –Santa Anna, Sant Romà i Valls del Nord– executant l’espectacle Dsentir a la plaça de la Closa. Els tres esbarts andorrans s’han unit per a experimentar i presentar un projecte que exemplifica la constant transició del folklore a la contemporaneïtat, el treball des de l’arrel més popular per a aconseguir una expressió actual i amb un llenguatge propi. Aquesta col·laboració ha estat valorada per Rabadà com a “molt positiva” i “amb ganes que aquesta llavor que hem plantat els tres grups dansaires germini perquè en el futur pugui haver-hi un projecte conjunt entre tots els esbarts del país”.

“Han estat tres dies intensos amb molta activitat al carrer: espectacles i artesans en conjunció per a mostrar al públic l’evolució de la cultura popular des de la tradició a la contemporaneïtat”. Per Ordino han passat enguany projectes tan innovadors com els de la Llançadora amb l’espectacle Fiblades, una proposat de fusió pirinenca des d’Euskal Herria fins a Catalunya amb Pyrenne 430, el privilegi de comptar amb un dels esbarts més prestigiosos de Catalunya l’Esbart Ciutat Comtal i el seu espectacle EN5D, la proposta del flamenc evolucionat amb Rebel·lió de Marea Danza, o l’experiència dels sons dels càntirs amb Blando de pEpe Martínez. A més del taller de dansa amb Amaiur Luluaga i Claudia Gómez.

I si les actuacions han resultat tot un èxit, també ho han estat els tallers i demostracions que han ofert els artesans que han hagut de transformar la seva activitat tradicional per a adaptar-la als temps actuals. 14 tallers en total: pedra seca, espardenyes, forja, instruments tradicionals, vitralls, fang, cistelleria i tints naturals. “Uns tallers, ha dit Rabadà, que han estat plens, tots ells, superant amb escreix la previsió que havíem fet amb els propis artesans”.

La presidenta de l’esbart també ha volgut destacar “l’interès i el ple absolut que va suscitar la conferència i el posterior col·loqui de Lluís Calduch on va fer un repàs als orígens dels esbarts i va fer un apunt sobre com aquests van arribar al Principat d’Andorra”. El col·loqui va comptar amb la presència de representants de tots els esbarts i amb la del director artístic de Fira Mediterrània, Jordi Fosas, que ha estat al llarg dels tres dies gaudint de les activitats del CONTRADANS.

En definitiva, que el CONTRADANS 2023 ja és història i l’organització ja treballa amb l’edició de l’any vinent, que serà la quarta, i tindrà la Massana com a parròquia amfitriona. Segon s’ha explicat Rabadà, “estem treballant en un cartell artístic per a l’any vinent que mantingui la qualitat i el nivell de les tres primeres edicions, ampliant el ventall de manifestacions de la cultura popular que engrandeixin encara més el festival”.





Convenis, patrocinis i col·laboradors

CONTRADANS és possible gràcies al conveni entre els Comuns d’Ordino i la Massana amb l’Esbart Valls del Nord pel qual es comprometen a dotar pressupostàriament el festival durant dos anys.

L’organització també ha comptat amb el patrocini d’empreses del país; el suport de l’Auditori Nacional d’Andorra, la Fira Mediterrània de Manresa, així com la col·laboració de l’Esbart Santa Anna, l’Esbart Sant Romà, la Gresca Gegantera i la Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria i els Grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra, entre d’altres.