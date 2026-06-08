Èxit del Campionat Golf Màster Memorial Salvador Guerrero Ubach amb més de 150 jugadors

Més de 150 jugadors s’han donat cita, aquest cap de setmana, per a disputar el tradicional Campionat Golf Màster Memorial Salvador Guerrero Ubach, a les instal·lacions del Reial Club de Golf La Cerdanya que ha arribat a la seva XXXIV edició. Una festa del golf en el que s’aplegaven amics de la família Guerrero, clients de la emblemàtica botiga andorrana creada fa més de 40 anys i amants del golf.
I es que no van poder participar més, perquè no hi havia més sortides disponibles. La llista d’espera per a participar en el torneig va ser de més de 50 jugadors, cosa que mostra l’interès i les ganes de participar en la tradicional competició que organitza Golf Màster.
La jornada es va viure amb molta festivitat, combinant la competitivitat de la competició i l’ambient relaxat d’un entorn immillorable. El golf unia a tots els participants i el record a Salvador Guerrero Ubach, pioner d’aquest esport, a Andorra.
El final de festa del XXXIV Campionat Golf Màster va cloure amb els lliuraments de premis i un cocktel final que va permetre “comentar” les partides entre els diferents participants, a més d’informar que l’edició del 2026, la família Guerrero i Golf Màster ha estat la darrera que s’organitza.