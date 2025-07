Èxit de públic en el monòleg ‘El Multiverso’, de Wiz Problema, a la Seu

Una imatge de l’espectacle que va reunir centenars de persones (Aj. la Seu)

Prop de 1.000 persones van omplir aquest dimecres al vespre la plaça de les Monges de la Seu d’Urgell per a gaudir del monòleg ‘El Multiverso’, de Wiz Problema, una activitat organitzada conjuntament per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu i l’Àrea de Ciutadania i Migracions del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), en el marc del programa d’oci alternatiu INSOMNI.

El monòleg de Wiz va connectar amb un públic majoritàriament jove, però també divers en edats, que va omplir la plaça amb ganes de riure, pensar i compartir. Amb un discurs ple de crítica social, humor intel·ligent i missatges clars contra el racisme, l’estigma de la salut mental i la discriminació.

Al respecte, la regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, afirma que “la bona acollida d’aquesta activitat, una proposta distesa i amb humor per a fer reflexió sobre temàtiques socials, ens dona informació per a adequar futures propostes, que cerquin l’equilibri entre els interessos de la ciutadania i els objectius socials i educatius de la pròpia Administració. Seguirem treballant per a oferir oportunitats educatives en qualsevol moment i espai de la ciutat”.

Des de l’Àrea de Joventut es volen fomentar polítiques que connectin amb els interessos reals de les persones joves, oferint un oci saludable i de qualitat, amb propostes alternatives que siguin atractives, actuals i significatives. L’objectiu és generar espais de trobada, expressió i reflexió.