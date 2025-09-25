Èxit de participació en la II Jornada de treball “Construint relacions segures i igualitàries”, sobre protocols d’assetjament i per raó de sexe

La II Jornada de treball “Construint relacions segures i igualitàries”, dedicada a la implementació de protocols d’assetjament i per raó de sexe, ha estat un èxit de participació, exhaurint les 50 places disponibles. Entre els assistents hi havia representants de tots els sectors —públic, privat i entitats esportives— interessats a conèixer com elaborar els protocols necessaris per a donar compliment a la normativa vigent i, alhora, establir mesures que fomentin una cultura d’empresa més justa i igualitària, amb tolerància zero davant qualsevol situació d’assetjament.
La formació s’ha centrat a explicar de manera pràctica i propera com dissenyar, aplicar i fer seguiment d’aquests protocols, amb l’objectiu de dotar les organitzacions d’eines efectives per a prevenir, detectar i actuar davant possibles casos d’assetjament.
Aquesta iniciativa, organitzada per l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i el Clúster d’Esports d’Andorra, s’emmarca dins de l’estratègia conjunta per a promoure entorns laborals i esportius segurs, respectuosos i igualitaris.
“L’IAD vol expressar el seu agraïment a la Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut per cedir els espais on s’ha dut a terme la jornada, així com a FEDA pel seu patrocini i suport al programa, un gest sempre positiu i exemple de la cultura empresarial que volem construir”, assenyalen des de l’institut.
Cal recordar que totes les entitats tenen de termini fins al 18 d’octubre de 2025 per a disposar dels protocols d’assetjament i per raó de sexe, tal com estableix la normativa vigent.