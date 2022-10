Èxit de participació del taller d’hort urbà organitzat pel Col·legi de Dietistes i Nutricionistes

El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra, va organitzar el taller d’hort urbà, una de les activitats per a commemorar el Dia Mundial de l’Alimentació. Es va celebrar aquest dissabte, 15 d’octubre al Tot Natura.

Els organitzadors indiquen que va ser tot un èxit amb més d’una quarantena de participants, on tant grans com petits, van poder aprendre i practicar a fer un hort urbà. Part dels diners recaptats serviran per a fer una donació a UNICEF per a la compra de sobres d’aliments terapèutics per a tractar la desnutrició infantil.