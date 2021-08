Èxit de matriculacions pel primer curs dels nous estudis universitaris d’INEFC a la Seu d’Urgell

Els nous estudis que l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya oferirà a la Seu d’Urgell ja tenen l’èxit assegurat de cara al seu primer curs, que serà el 2021-2022. La capital de l’Alt Urgell acollirà el nou Grau de Ciències de l’Activitat Física (CAFE) especialitzat en esports de natura, que esdevindrà la primera carrera universitària presencial que es pot cursar a l’Alt Pirineu i Aran.

Des de l’INEFC mateix, aquests dies han fet públic que per a l’estrena d’aquesta oferta formativa han rebut un total de 567 sol·licituds, una xifra que supera amb escreix -en més de catorze vegades- les 40 places de què es disposarà en aquesta primera promoció. A més a més, d’aquestes peticions, 140 aspirants l’han apuntat com a primera preferència. Tot plegat ha fet que la nota de tall per a accedir-hi sigui enguany força alta: 9,646.

Per tot plegat, la institució educativa valora com un èxit total la idea de crear aquests estudis a la Seu, ja que han rebut una “allau de sol·licituds” que ha superat les previsions més optimistes. Davant aquesta excel·lent rebuda, la institució ja treballa amb la possibilitat, ja prevista anteriorment, d’ampliar gradualment el nombre de places ofertes pels cursos vinents.

L’Institut Nacional d’Educació Física ha recordat que, aquests primers cursos, les classes teòriques es faran en aules de l’edifici del Centre Cultural Les Monges, mentre que les pràctiques es faran en espais i instal·lacions d’entitats col·laboradores, entre elles l’Ajuntament de la Seu, a més d’estacions d’esquí i indrets naturals entorn de la ciutat. A partir del curs 2023-24, s’espera que ja es disposarà d’instal·lacions pròpies amb un nou edifici al nucli urbà de la capital urgellenca.

Suport institucional

INEFC Pirineus, adscrit a la Universitat de Lleida, va iniciar el seu camí el 2020 amb la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’INEFC per a tirar endavant aquest nou grau, que permetés especialitzar l’oferta de formació en CAFE i “estendre l’ensenyament de qualitat per tot el territori“. També hi prenen part l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Diputació de Lleida.

La posada en marxa del projecte es va confirmar el 3 de maig passat, quan el Parc Olímpic del Segre va acollir l’acte de presentació, presidit per la llavors consellera Meritxell Budó, que va deixar palesa la importància d’aquests nous estudis universitaris per al món de l’esport i per a l’Alt Pirineu. Budó ho va definir com “un pas endavant en la cohesió i l’equilibri territorial”.

En aquell acte, el Govern de la Generalitat també va subratllar el “component olímpic” que hi ha en aquests nous estudis, ja que tots els assistents a la presentació van mostrar la voluntat que la Seu d’Urgell s’impliqui en la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern del 2030, com “un dels reptes més importants del futur”. Així ho va expressar fins fa poc secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, que va subratllar que el nou INEFC Pirineus és també “un llegat dels Jocs” de Barcelona’92 i enllaça amb aquest segon projecte olímpic.