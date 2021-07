Èxit de la marató de vacunació a partir dels 18 anys a la Seu d’Urgell

Un total de 294 persones s’han sumat aquest divendres a la marató de vacunació organitzada a la Seu d’Urgell pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Atenció Primària urgellenc. L’èxit de convocatòria fins i tot ha fet que al matí es formessin algunes cues. Els usuaris de l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu han tingut l’ocasió de rebre la primera dosi del vaccí de Moderna, de cara a adquirir immunitat contra la COVID-19.

La novetat respecte d’altres convocatòries és precisament que aquesta vacuna es pot administrar a tota la població adulta, a partir dels 18 anys. Per això, s’hi ha sumat molta gent jove, la franja on ara mateix és més necessari augmentar el percentatge de població vacunada. L’Ajuntament de la Seu ha agraït el gest de “tots els qui s’han acostat a fer un acte de responsabilitat col·lectiva”. I l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, hi ha afegit que “sumant les vacunes administrades en aquesta marató amb les programades de segona dosi, aquest divendres a la Seu s’han administrat més de 500 dosis, cosa que valora com un gran avenç de cara a la immunitat de grup.

Segons les dades més actuals, fins ara a l’Alt Urgell han rebut la primera dosi del vaccí 11.477 habitants (quasi el 60% de la població); i la segona dosi, 9.482 (prop del 55%). Tot i això, els percentatges encara són baixos a les franges de 20-29 anys (28,9%), 30-34 anys (33,8%) i 35-39 anys (49,1%). Pel que fa a la de 16-19 anys, on tot just s’ha començat a vacunar, és del 19,3%.

La gran majoria d’ingressos a UCI, de no vacunats

Quant als seus beneficis, Jordi Fàbrega ha destacat el gràfic presentat per l’analista de dades Roger Medina segons el qual la gran majoria d’ingressos actuals a les UCI són de població no vacunada. El mateix estudi indica que, entre la població que ja té la pauta completa, els ingressos a cures intensives han baixat més d’un 90%, arribant al 100% entre els menors de 30 anys, al 99% entre els 30 i els 49 anys i al 96% i entre els 50 i els 69 anys.

Mentrestant, pel que fa a les conseqüències de l’augment de casos de les darreres setmanes, el Govern català ha confirmat aquest divendres que manté una setmana més -fins al 6 d’agost- el toc de queda nocturn (01.00-06.00 h) a la Seu d’Urgell i a 163 municipis més de tot Catalunya, després de rebre novament el vistiplau del TSJC.

La capital urgellenca passa a ser l’únic municipi de l’Alt Pirineu en aquesta situació, atès que Puigcerdà i Tremp surten de la llista gràcies a que en aquestes poblacions hi han millorat les dades d’evolució. En canvi, hi torna a entrar Solsona, on la situació ha tornat a empitjorar els darrers dies. Quant a la resta del país, la gran majoria de municipis afectats per aquesta limitació són de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es manté també la limitació de les reunions socials a un màxim de deu persones.

Tendència a la baixa, però encara amb índexs alts

Pel que fa justament a les dades d’evolució més actuals, a la Seu d’Urgell es mantenen a la baixa, especialment en la velocitat de transmissió (que ja és a només 0,60) tot i que el risc de rebrot encara és molt alt (1.423). El mateix passa al conjunt de l’Alt Urgell (0,77 i 1.165 respectivament). La positivitat dels tests també es manté alta (19,77%). El Sant Hospital té ara 4 ingressats, un més que al començament d’aquesta setmana.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, també es manté el descens de les dades, especialment en la Rho7 (0,80). Les comarques amb millor situació en aquest índex són la Cerdanya (0,69) i el Pallars Jussà (0,77). En canvi, a l’Alta Ribagorça encara estan a 1,47. de la seva part, l’Aran i el Pallars Sobirà són més a prop del límit recomanat. Pel que fa al risc de rebrot, a nivell regional és a 665 punts; i la positivitat, al 13,52%. Entre els quatre hospitals pirinencs hi ha ara 15 ingressats.

A nivell de Catalunya, segueix preocupant l’augment d’ingressos a les UCI (572 a data d’avui), però ja baixen els ingressos a planta (2.201). Els indicadors estan a nivells semblants als de l’Alt Urgell: 0,81, 836 punts i 16,31%.