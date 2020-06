Èxit de la col·lecta d’aliments amb donacions que superen les 8 tones

L’àrea social de l’entitat, Creu Roja Solidària, ha fet avui el balanç de la col·lecta d’aliments i productes d’higiene bàsics, d’aquest cap de setmana. La campanya ha permès recollir 8,446 tones d’aliments i productes. Cal destacar que els productes més donats han sigut arròs, pasta, conserves i llegums. També s’ha donat en grans quantitats llet i oli. Els aliments i productes per a nens i nadons, així com els de neteja i higiene han sigut més escassos i serien els que a hores d’ara fossin necessaris.

La Creu Roja Andorrana reconeix que les expectatives han estat superades i de molt. L’entitat agraeix la col·laboració de diferents establiments del país com Super U, Record II, Eclerc, Hiper Pas II, River, Sant Eloi i Caprabo entre d’altres, que han posat a disposició els seus punts de pagament fent que les donacions siguin d’aquesta manera facilitades, a més d’haver difós mitjançant els seus canals de comunicació la campanya, a més de fer aportacions i promocions especials.

El fet de poder ser presents a totes les parròquies i també al Pas de la Casa ha estat també un plus afegit pel que fa a la resposta de la població que no es veia obligada a desplaçar-se per sumar-se a la col·lecta solidària. L’entitat recorda que aquesta acció no hagués sigut tampoc possible, sense l’ajuda dels 150 voluntaris mobilitzats per a l’ocasió, que han sigut els grans prescriptors de la donació animant de manera molt proactiva els compradors en agafar una cosa més en el llistat de la compra per donar-ho als qui ho necessiten. Més enllà, els voluntaris han fet una tasca increïble de logística per col·lectar i organitzar totes les aportacions entre els comerços i el local d’emmagatzematge.

La distribució es farà mitjançant les xarxes de suport social de cada parròquia i col·laborant amb Càritas i el ministeri d’Afers Socials, així com directament a través del programa social de l‘entitat, Creu Roja Solidària.