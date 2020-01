L’esquí de muntanya català ha entrat per la porta gran al debut d’aquesta modalitat com a esport olímpic, en la disputa dels Jocs Olímpics de la Joventut. Aquest esdeviment, que enguany se celebra a Lausana (Suïssa), és el primer del COI en què hi és present l’esquí-alpinisme, cosa que podria obrir la porta a que sigui inclòs en properes edicions dels Jocs Olímpics d’Hivern.

El principal èxit català ha estat la medalla d’or de Maria Costa (membre de l’AE Mountain Runners del Berguedà) a la prova femenina d’esprint. L’esquiadora de Santpedor (Bages) va superar dilluns una de les gran favorites, la italiana Silvia Berra. El bronze va ser per a la francesa Margot Ravinel. La vencedora havia arribat a la final gràcies al primer lloc obtingut també a les rondes de quarts de final i de semifinals, on ja havia demostrat la seva superioritat. A les semifinals havia quedat eliminada la gironellenca Ares Torra, també del Mountain Runners del Berguedà. Prèviament, a la cursa individual disputada divendres passat, Costa va fer un 9è lloc.

A més a més, amb aquest èxit Maria Costa es converteix en la primera dona dels Països Catalans que guanya una medalla d’or olímpica. Fins ara, l’únic que ho ha aconseguit en uns Jocs Olímpics absoluts és el triatleta nord-català Martin Fourcade (Ski Club Font Romeu): amb l’equip francès, l’esportista cerdà ja ha aconseguit 5 medalles d’or (tres d’elles a PyeongChang 2018 i dues més a Sotxi 2014) i dues de plata (una a Sotxi 2018 i l’altra a Vancouver ).

Cinquè lloc del pallarès Marc Ràdua

L’altre èxit individual de l’esquí de muntanya català en aquests Jocs de la Joventut ha estat la medalla de bronze obtinguda per un altre membre dels Mountain Runners. Ot Ferrer va aconseguir un tercer lloc masculí, també a la prova d’esprint. L’esquiador berguedà, vigent subcampió del món júnior, va arribar per darrera dels grans dominadors de la prova, els italians Rocco Baldini (or) i Luca Tomasoni (plata).

Als quarts de final, Ferrer havia esta segon de la seva sèrie. I a la cursa individual, divendres, havia aconseguit un meritori 5è lloc, el mateix resultat obtingut pel pallarès Marc Ràdua (CE la Pobla de Segur) a la cursa d’esprint. Ràdua s’havia classificat també per a la final.

Medalla de bronze a relleus mixtes

Els esquiadors catalans van posar la cirereta al pastís amb l’obtenció, aquest dimarts, d’una altra medalla de bronze, en aquest cas a la prova de relleus mixtos. L’equip espanyol estava format íntegrament per catalans: el poblatà Marc Ràdua i tres membres de l’AEMRB: Maria Costa, Ot Ferrer i Ares Torra. Van creuar la meta amb un temps de 35min07s, després de lluitar frec a frec amb l’equip francès, que es va emportar la medalla de plata amb només dos segons de diferència. L’or va ser per a Suïssa.

Aquestes tres medalles se sumen la plata aconseguida pel patinador Nil Llop (patinatge de velocitat) i són les tres primeres medalles de la història catalanes, i de l’equip espanyol, a la història dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut.

Acte de reconeixement a Berga

Després d’aquests èxits, l’Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà ha anunciat l’organització d’un acte d’homenatge als esquiadors de muntanya catalans que han estats en aquests Jocs de la Joventut i que han estat els primers a participar -i a obtenir medalles- en una competició olímpica. El reconeixement públic, obert a tothom, es farà aquest dijous dia 16 al vespre (21.00 h) al Pavelló de Suècia, a Berga.

Resultat de la feina feta

Abans de començar l’aventura olímpica, el tècnic coordinador del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya, Pau Gómez, ja va destacar el treball dels esportistes del centre i va posar en valor l’esforç d’aquests per poder arribar a competir al primer nivell. La convocatòria dels quatre esportistes catalans pels jocs ja significava, explica, una “recompensa, que ha d’ajudar a mantenir la línia de treball i seguir donant suport al projecte del CTEMC”. Gómez remarca el potencial que hi ha ara mateix al planter de l’esquí de muntanya a Catalunya. Per això, demana eines i recursos per poder treballar aquest potencial. Goméz ha posat en valor “l’esperit competitiu i la polivalència d’Ot Ferrer, la disciplina de Maria Costa, el potencial de Marc Ràdua o la constància d’Ares Torra com a trets diferencials però comuns en la majoria dels integrants del CTEMC”.

Cal recordar que en els més de 20 anys d’existència del CTEMC noms com els de Marta Garcia, Laura Balet, Marc Pinsach, Oriol Cardona i, sobretot, Mireia Miró i Kilian Jornet, han esdevingut autèntics referents de l’esquí de muntanya en l’àmbit internacional.