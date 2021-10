Èxit amb la nova ubicació de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu

La Fira de Sant Ermengol ha obert oficialment les seves portes aquest matí amb l’acte inaugural presidit pel conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, celebrat a la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc, acompanyat per l’alcalde Francesc Viaplana, el vicealcalde Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde de Desenvolupament Local i Ocupació Mireia Font.

En la inauguració, on s’han donat cita regidors i regidores del Consistori, també ha comptat amb la presència del delegat del govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, així com alcaldes i alcaldesses de la comarca, i els alcaldes de les poblacions basques de Zegama, Ordízia i Idiazábal, amb la representació a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.

L’alcalde de la Seu Francesc Viaplana ha destacat en el seu parlament que “estem molt contents de recuperar la presencialitat de la Fira de Sant Ermengol. Malgrat l’esforç que vam fer l’any passat de fer una fira telemàtica, la fira és carrer, relació social, i per tant adaptant-nos a les circumstàncies i amb molt d’esforç per part de l’Ajuntament hem tirat endavant aquesta fira d’enguany perquè la fira és l’esdeveniment més important de la Seu pel seu impacte econòmic”. “La Seu és formatge, i la Fira de Sant Ermengol és coneguda internacionalment”, ha subratllat Viaplana.

Per la seva part, el conseller d’Interior Joan Ignasi Elena ha remarcat la seva satisfacció de poder participar en la mil·lenària Fira de Sant Ermengol. “Després d’un any i mig tan dur, sense poder fer activitats normalitzades, en aquesta nova etapa de reconstrucció celebrem que hi hagi la intel·ligència i la valentia per a poder organitzar aquests tipus d’esdeveniments encara que s’hagi hagut d’adaptar a l’actual situació”. El conseller Elena ha afegit que “és una molt bona iniciativa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i els productors haver tirat endavant aquesta fira, ja que representa un puntal econòmic del territori molt rellevant”.

30% més de mossos d’esquadra a la Seu d’Urgell

Val a dir també que el conseller d’Interior ha visitat prèviament la seu de la Regió Policial del Pirineu Occidental, ubicada a la Seu d’Urgell, on ha mantingut una trobada amb els 13 nous agents de la 28ena promoció del cos de Mossos d’Esquadra que s’han incorporat en aquesta comissaria.

La Fira

Fins demà diumenge urgellencs i visitants podran gaudir dels diferents espais firals de la Fira de Sant Ermengol amb 177 parades, totes al carrer.

La 27a Fira de Formatges Artesans del Pirineu ofereix una quarantena de parades, a més de la parada del formatge convidat que enguany és la Formatgeria Serra de Llodrà, de Manacor (Mallorca), que ocupen bona part del Camí Ral de Cerdanya de la Seu d’Urgell en casetes de fusta. Com en cada edició hi ha formatges de vaca, cabra i ovella, tendres i madurats, tous i secs.

Enguany la fira ha posat a la venda unes bosses isotèrmiques per tal que els visitants de la fira puguin dipositar els formatges i així conservar-los en bones condicions per a poder fer els tastos online des de casa.

El Celler Llivins de Llívia (Cerdanya), la cervesa El Gall Negre d’Arsèguel (Alt Urgell) i l’aigua Pineo d’Estamariu (Alt Urgell) també estan presents a l’espai de la fira de formatges.

Aula de Tast

D’altra banda, la pista polivalent de la zona esportiva municipal acull aquest any l’Aula de Tast de la fira on es realitzen sessions dirigides pels millors professionals (formatgers, afinadors, mestres cervesers, sommeliers, cuiners i experts), en les que s’ofereixen tastos guiats dels formatges del Pirineu, des dels històrics als més innovadors, així com de cerveses, vins i altres productes. També s’hi ensenya la tècnica del tast de formatges i s’aprèn a cuinar amb formatge.

Eugeni Celery, premi Amic del Formatge 2021

L’Amic del Formatge és un premi que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell atorga cada any a una persona que, amb la seva actuació professional contribueix a la cultura del formatge i especialment a la difusió dels formatges artesans del Pirineu. Precisament enguany ha estat Eugeni Celery qui ha estat guardonat amb aquest premi de la mà de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana.

Tastet d’Art

La Fira de Sant Ermengol 2021 ofereix també un tastet d’art i cultura a la plaça dels Oms amb una exposició de les obres dels artistes del col·lectiu l’Aparador que han acompanyat els lots de productes dels productors alimentaris de l’Associació Menja’t l’Alt Urgell.

Recordem que ambdós col·lectius treballen conjuntament des de fa uns anys en la difusió de la gastronomia i l’art a l’Alt Urgell i la Cerdanya.