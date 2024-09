Exhibició defensiva de l’Handbol Club Serradells en el triomf davant el Gavà (33-17)

Els jugadors de l’Handbol Club Serradells en una imatge d’arxiu (club)

L’Handbol Club Serradells tanca la segona jornada amb ple de victòries dels 4 equips que competeixen a Catalunya, destacant la contundent victòria del Sènior per 33 a 17 davant un Handbol Gavà poc resolutiu en atac. Els homes dirigits per Pau Pérez van oferir una demostració de solidesa defensiva al pavelló de Serradells, on els locals es van fer forts des del primer moment.

El partit va començar amb un ritme intens per part dels andorrans, que en els primers 15 minuts ja dominaven el marcador amb un parcial de 7:3. Tot i els intents del Gavà per a mantenir-se en el partit, la defensa dels tricolors es va mostrar impenetrable. La pressió constant i l’organització defensiva van frustrar els intents ofensius del conjunt visitant, que es va veure superat al llarg de tota la primera meitat.

Al descans, el Serradells gaudia d’un avantatge còmode de 15 a 7, amb el partit molt ben encarrilat. El segon temps no va variar gaire la dinàmica. Malgrat que l’equip local va patir dues expulsions, una d’Ian Vázquez per impactar la cara del porter en un llançament de 7 metres, i una altra de Raúl Fernando per acumulació d’exclusions. Tot i així, el Gavà no va saber aprofitar la superioritat numèrica i el Serradells va brillar en atac. Gerard Esparza i Àlex Roig van destacar especialment en la faceta golejadora, liderant l’equip cap a una victòria còmoda i treballada.

Aquest triomf deixa clar que l’Handbol Serradells té les eines per a competir amb garanties aquesta temporada. Aquesta setmana, l’equip gaudirà d’una jornada de descans abans de rebre al Sant Martí Voramar (2n) que ahir va guanyar 23-38 a la Salle Bonanova.

D’altra banda, els equips de base tanquen el cap de setmana puntuant 2 punts en tots els enfrontaments. Infantils i Cadets tanquen la segona jornada líders de grup mentre que el Juvenil aconsegueix la seva primera victòria a casa i es col·loca en 2a posició del grup D.





Resultats del cap de setmana

Sènior: HC Serradells 33 : 17 Handbol Gavà

Juvenil: HC Serradells 32 : 25 MGC Mutua Handbol Ribes

Cadets: CE Maristes Rubí 22 : 38 HC Serradells

Infantil mixt: HC Serradells 34 : 6 CH Alcarràs