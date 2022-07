Exhaurides les entrades per a l’espectacle “De nit amb Lautrec”, al museu Thyssen Andorra

El Museu Carmen Thyssen Andorra continua amb la temporada estiuenca convidant al públic a gaudir de les Nits d’Estiu als Museus, promoguda per l’Àrea de Museus del Govern d’Andorra.

En aquest cas, el teatre hi serà present amb el recorregut “De nit amb Lautrec”. Serà el divendres 29 juliol, a les 19.30 h, 20.30 h i 21.30 h i s’oferirà una visita teatralitzada a l’exposició Made in Paris que es transformarà, per una nit, en els passadissos del Metro de París.

Un escenari on es desenvolupa la proposta dramatúrgica de la mà del mateix Toulouse Lautrec, interpretat per Joan Hernández i que explorarà el panorama nocturn més bohemi de finals del segle XIX. Les places disponibles ja estan exhaurides.



Tota la informació la pots trobar al blog de la pàgina web.

Totes les activitats del programa Nits d’Estiu als Museus són gratuïtes i els interessats hauran d’inscriure’s amb antelació a reserves@mcta.ad, o bé trucant al telèfon 800 800.