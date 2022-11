Exfoliants casolans per a peus i mans

Els nostres peus i mans són una de les parts del cos que més ens hem de cuidar. Compartim com fer dos exfoliants naturals amb ingredients que tens a casa. El primer és el que combina mantega i sucre. És dels exfoliants més senzills de preparar, i només són dos ingredients.

Tan sols necessites trossos de mantega i sucre morè. En un platet, aixafa la mantega, i després vés afegint el sucre. Quan la pasta sigui homogènia, aplica-la a les teves mans donant massatges circulars durant 3 minuts, i en acabat esbandeix amb aigua i sabó. Fes-ho dos cops per setmana.

La segona proposta és fer exfoliant d’olis. Conté oli d’oliva i d’ametlles, que són dos dels olis més hidratants que existeixen. El greix dels olis és saludable per a les pells resseques, tenen propietats antioxidants que són preventives per a l’envelliment de la pell.

Els ingredients són: sucre morè, bicarbonat de sodi, oli d’oliva i d’ametlles, gotetes d’eucaliptus, un recipient i un flascó de vidre.

En un recipient col·loca una tassa de sucre, afegim una cullerada de bicarbonat, i ho barregem fins que no hi hagi grumolls. Després agrega-li 5 culleres d’oli d’oliva, i 2 d’ametlles. Podem posar-li una goteta d’eucaliptus per a donar-li frescor als nostres peus i mans. Remulla les teves mans i els teus peus, i aplica la barreja donant un massatge durant 2 minuts. En acabat, retira-ho amb aigua.

Per Mujerde10.com