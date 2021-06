Exercicis per als músculs de mans i canells: evitar lesions

Aquests exercicis es basen en la realització de moviments tant aeròbics com anaeròbics, amb la finalitat d’enfortir les mans i els canells, i evitar lesions temporals o permanents. Els canells, són una zona molt sensible, ja que estan implicats en la majoria d’exercicis i per això es ressenten més que altres parts del cos.

Si el propòsit és enfortir el canell: col·loca la mà sota una superfície que es pugui aixecar, amb la finalitat que el dit índex pugui alçar aquest objecte. Això incrementarà la força muscular de la mà.

Si volem reforçar els tendons: col·loca una corda elàstica en tots dos canells. Tracta de separar-los amb tota la teva força durant el més temps possible. D’aquesta forma, els tendons s’exigeixen al màxim i adquireixen major fortalesa.

Si la meta és millorar l’estirament dels músculs de la mà: estira els braços totalment. Després, agafa’t els dits i tira la mà cap endarrere, fins a arribar a un punt de dolor mínim, amb la intenció d’aconseguir una bona extensió dels mateixos i la màxima flexibilitat.

Per a millorar la teva força i poder obrir pots i agafar coses, necessites una pilota de tenis, una de goma o qualsevol altre objecte d’aquesta grandària. Fes presa de la pilota amb una mà i progressivament estreny-la tan forta com puguis durant tres a cinc segons. A poc a poc relaxa la teva mà. Repeteix deu vegades amb cada una.

Si vols enfortir els dits de la mà, comença ajuntant el polze amb el dit índex de la mà esquerra. Estreny-los tan fort com et sigui possible, sense generar dolor. És important que mantinguis aquesta posició almenys cinc segons. Fes tres repeticions amb cada dit. Després, continua amb aquest patró per a la resta de dits.

Malgrat es creu que portar canelleres per a immobilitzar el canell, evita lesions, no és aconsellable. A la llarga l’articulació es torna mandrosa i és més procliu a patir algun tipus de lesió.

Font: Gymrutina.com