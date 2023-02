Exercicis per a tenir cura dels peus de la gent gran

Una persona tenint cura dels peus d’una dona gran (iStock)

Els peus són bàsics per a l’equilibri, la bona postura i el moviment. Alguns esports, un calçat inadequat, etc… provoquen problemes i entre altres, desemboquen en molèsties o dolor. En les persones grans a més, els peus porten tota la vida suportant la pressió del pes del cos i el desgast propi dels anys, per la qual cosa es produeixen alteracions vasculars, articulars, òssies i apareixen durícies i deformitats en els dits. Us oferim una sèrie d’exercicis, fàcils de fer a casa, que ajudaran a cuidar els peus dels més grans.

• Caminar de puntetes i/o talons 10 m, vàries vegades al dia.

• Amb l’ajuda d’una altra persona, caminar amb la vora externa i interna del peu 10 m, vàries vegades al dia.

• Estirat en el llit, fer exercicis de flexió i extensió de turmell.

• Estirat en el llit, traçar en l’aire les lletres de l’abecedari amb la punta del peu.

• Estirat en el llit, obrir i tancar dits, i exercicis de flexió i extensió dels dits.

• Estirament dels bessons.





I per a evitar que s’inflin els peus:

• Moure el peu cap amunt i cap avall, amb el taló fix en el terra (10 repeticions, descansar i 10 repeticions més).

• Moure els peus cap a fora i cap a dins, amb el taló fix en el terra (10 repeticions, descansar i 10 repeticions més).





Per Atencionmayores.org