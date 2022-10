Exercicis per a les persones que treballen dempeus

Hi ha moltes feines que requereixen passar molta estona dempeus, fins i tot, tota la jornada laboral. Per això, els fisioterapeutes recomanen la pràctica regular dels següents exercicis, ja que han demostrat ser eficaços per a la millorar la circulació venosa. No es necessiten més de cinc minuts per a fer-los.

Exercicis dempeus: Posa’t de puntes diverses vegades. Camina sobre els talons uns minuts. Camina de puntetes uns minuts.

Exercicis assegut: Separa i junta les puntes dels peus. Balanceja suaument els peus, dels dits als talons. Eleva els talons donant-te suport en la punta dels peus 20 vegades. Realitza massatges amb aigua freda des del peu fins al genoll. Procura mantenir les cames elevades en un tamboret.

Exercicis estirat: Amb les cames elevades i esteses, flexiona i estén alternativament els dits dels peus 20 vegades. Amb les cames elevades i esteses, gira-les en moviment alternatiu en tots dos sentits 10 vegades. Amb les cames esteses, separa-les i ajunta-les 15 vegades. Aixeca alternativament les cames flexionades.

A més, per a evitar inestabilitats, desequilibris o contractures, resulta fonamental enfortir els músculs estabilitzadors de la columna.

Així mateix, la pràctica d’exercici físic aeròbic regular, com la natació, ajuda a mantenir el nostre pes corporal, conservar la musculatura en bon estat i minimitzar les complicacions vasculars.