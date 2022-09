Exemples del perill de manipular armes i que ens poden fer riure

“No juguis amb foc si no et vols cremar”, “si no vols pols no vagis a l’era”, “qui avisa no és traïdor”… Són només uns pocs exemples de dites que adverteixen que cal anar alerta davant d’un possible perill. La manipulació de les armes de foc no és una excepció. Si no se n’és un expert, millor no tocar-les, ni atansar-s’hi! Així, doncs, si no vols tenir un disgust allunya’t de les armes.

El vídeo d’aquesta setmana, en la seva majoria, ens despertarà més d’un somriure tot i que els seus protagonistes estaven manipulant armes de foc o de gran calibre i, les coses, no els van sortir com s’esperaven. Segur que encara els dura l’ensurt i, probablement, hauran après una lliçó. Riurem, però, hem de ser conscients que en força casos l’anècdota podria haver acabat en tragèdia. Play al vídeo!