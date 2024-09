Excursió als estanys de Cabanes i el Bosc del Gerdar

Un dels bonics racons del Bosc del Gerdar (Ara Lleida)

L’excursió fins als estanys Negre i Llong de Cabanes, al Pallars Sobirà, és una sortida força exigent. La carretera arriba fins al refugi del Gerdar, situat a 1.500 metres d’altitud i a prop del poble de València d’Àneu, i els estanys es troben a 2.180 i 2.240 metres d’altitud respectivament; però val molt la pena perquè gaudireu tant del camí com del destí. I és que la ruta fins a aquests dos estanys glacials travessa el Bosc del Gerdar, situat a la Mata de València, el bosc d’avets més gran de Catalunya.

És una zona fresca i humida, també a l’estiu, on creix la molsa i la verdor per tots els racons; un autèntic escenari de conte de fades on escapar de la calor. Un cop estigueu en ruta podreu adaptar l’excursió a les vostres ganes de caminar, ja que des de la vall del riu de Cabanes en surten molts camins i circuits. Però, si arribeu al Negre de Cabanes, podreu contemplar la silueta del pic de Bassiero, de més de 2.900 metres i un dels més populars de la zona.





Per www.surtdecasa.cat