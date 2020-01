Malgrat l’exigència que suposava haver de completar gairebé 900 km (410 km cronometrats), després de 8 jornades d’esforços continuats, la 9a etapa no ha registrat diferències dignes d’esment ni canvis notables en la classificació.

Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco, han completat l’etapa en una excel·lent 15a posició (recordem que sortien des de la 22a). El seu retard respecte a Karginov es pot considerar mínim (23’40”), a més confirmant la 13a plaça en la general, ja que han ampliat lleugerament (8’33”) la diferència sobre el seu immediat perseguidor, el pilot francès Richard de Groot.

Andrey Karginov segueix intractable.

A pesar que no aconsegueix diferències que li donin tranquil·litat, Andrey Karginov, i la seva tripulació, segueixen sense fallar i, en conseqüència, dominant des de l’habitacle del seu Kamaz la categoria camions.



El pilot rus va travessar la línia d’arribada d’Haradh amb un avantatge de 3’19” respecte a l’únic pilot que es resisteix a cedir davant el poder dels Kamaz, Siarhei Viazovich.



La tercera plaça ha estat per al vencedor 2019 de la categoria que, malgrat no tenir cap opció a revalidar el triomf, continua lluitant per un triomf parcial al Dakar Saudita.

Potser, en aquesta 10a etapa, la novetat ha estat que els quatre camions de l’equip rus no han estat en el top5 de la classificació de l’etapa.

Ritme molt regular durant l’especial.

Sembla que la visita de Fernando Alonso al final de la jornada d’ahir ha estat un revulsiu per a variar la dinàmica de l’etapa d’ahir, així ho explicava Llovera: “Rebre la visita d’un campió del món de F1, a més d’amic, per a interessar-se de com va la carrera sempre és un plus per a la motivació. Es va pujar al camió, es va interessar de les sensacions al volant d’un aparell tan gran…, Sens dubte és campió en totes les facetes”.

Un altre punt important del final de jornada d’ahir, era recuperar l’estat físic del pilot andorrà, Aquí van entrar en acció, les mans màgiques de l’osteòpata de l’equip: “Sembla que estic obstinat a donar-li treball al Jordi (Zaragoza) la veritat que el Dakar Saudita està sent molt dur i sense les seves sessions de recuperació no sé on estaria ara mateix. Ahir li vaig demanar una mica més que un miracle i la veritat que avui m’he trobat molt millor”.

L’etapa s’ha desenvolupat de manera “plàcida” per als membres de l’IVECO 517: “D’inici la pista estava molt trencada, però hem agafat un bon ritme a més de recuperar la regularitat de jornades anteriors.

La gran dificultat del dia va ser, que sortíem molt enrere i la visibilitat en els avançaments era nul·la. No ha estat fàcil, però necessitem recuperar posicions un fet que hem aconseguit al final. Tots estem molt contents amb l’etapa, hem recuperat temps als nostres perseguidors i això, a hores d’ara de la prova és molt important.



Celebrarem l’etapa d’avui però sense excessos, demà comença la marató”.

Doncs sí, Arriba la primera part de l’etapa marató!

La 10a jornada de competició del Dakar Saudita portarà als participants des de la localitat de Haradh a Shubbaytah, un total d’una mica més de 600 km, amb una especial, que es preveu molt dura, de 534 km, i un curt enllaç de 74 km.

En arribar a l’assistència del final del dia, seran les tripulacions dels vehicles els que hauran de preparar les seves mecàniques per a l’etapa següent (segona part de la marató).

A més perquè tot sigui més “fàcil”, els participants hauran de passar per les immenses esplanades amb el fora pista del “Empty Quarter”, el desert de sorra més gran del món.

Una zona delicada seran els últims 30 km, de l’especial, traçats íntegrament enmig de dunes i amb l’agreujant que, pot arribar de manera ràpida la nit. De tots és sabut que superar una mar de dunes sense llum natural no és aconsellable.

