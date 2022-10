Excel·lent podi de Gaudi Vall (Sherco) en el Trial de Valdemanco (TR2)

El pilot de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Gaudi Vall (44 punts), va completar una excel·lent actuació en el Trial de Valdemanco, penúltima cursa del Campionat d’Espanya de l’especialitat. Vall va assolir una treballada tercera posició a la categoria TR2, en una cursa marcada per la presència de la pluja en la seva part inicial.

En la mateixa categoria, Jordi Lestang (Montesa), va acabar la cursa en la setena posició (55 punts), després de superar problemes en la seva mecànica en la segona volta del recorregut.

Els juniors de la FMA, presents a la prova organitzada pel Moto Club Emedoce, no van tenir l’opció de lluitar per les posicions capdavanteres de la seva categoria. Jan Gabriel (Beta) va cloure el recorregut en la 14a, posició amb 72 punts de penalització, mentre que Valentí Cristina (Montesa) i Joan Miquel García (Vertigo) es van situar a continuació amb 75 punts cadascun.

Ambient d’hivern, amb pluja i vent, en l’escenari de la cursa

El recorregut de Valdemanco va presentar aquest diumenge passat (dia 23) la seva versió més complicada per als participants a la cursa del CET. La pluja va fer que les pedres habituals de les zones patinessin molt, la qual cosa va provocar més d’un problema als pilots amb menys experiència.

Gaudi Vall (Sherco) molt regular durant tota la jornada, va penalitzar 22 punts en cada una de les dues voltes, va assolir un gran resultat a Valdemanco: “En general, ha estat un trial molt difícil, on les zones estaven molt mullades i eren molt delicades, a més que els rivals no perdonaven els errors comesos, però hem aconseguit mantenir la ment freda i no hem fet cap error greu. Finalment, les sensacions són molt positives i ja es comença a notar el treball que hem fet tota la temporada per a millorar.”

Per la seva part, Jordi Lestang (Montesa) va tenir una segona volta molt complicada en la que va haver de completar una part del recorregut a corre-cuita: “La primera volta, força bé a part d’algun error, millor del que esperava, ja que ahir (dissabte dia 22) el recorregut el vaig veure més difícil. A la segona volta he millorat, però he tingut un problema mecànic que m’ha fet perdre molt temps. La manca de temps al final quasi m’obliga a picar-me un 5, a la zona 12. He hagut de córrer bastant a les altres zones per a penalitzar el menys possible. És a dir, la segona volta va començar bé, però a poc a poc es va complicar molt.”

El cap de setmana que ve (dies 29 i 30) es disputarà el Trial de Castellolí, organitzat pel Moto Club Baja, puntuable per a totes les categories de l’especialitat.