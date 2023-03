Excel·lent debut de Vinyes-Mercader al volant del Hyundai R5. El podi, molt a prop

Vinyes i Mercader en ple pilotatge del seu Hyundai (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Hyundai Rally2 R5 – Team Rallycar) van protagonitzar un Ral·li da Auga 2023 en clara progressió, aconseguint la quarta posició de la classificació absoluta a només 23” del podi final de la prova. La prova gallega era la primera del calendari de la Copa d’Espanya de l’especialitat (CERT) de la present temporada, una competició que el team Rallycar seguirà amb regularitat.

Vinyes es mostrava molt satisfet de com s’havia desenvolupat el seu retorn als ral·lis de terra espanyols: “Hem complert amb escreix els objectius que ens havíem marcat per a la prova d’Ordes. Un ral·li molt bonic en què, estant a Galícia, la climatologia sempre té l’última paraula. El Hyundai s’ha comportat de manera impecable, l’equip ha fet un treball perfecte… Sens dubte un retorn a la terra que il·lusiona. Recuperar el ritme sobre terra que teníem fa anys, el pròxim objectiu”.





Excel·lents sensacions en el tram de qualificació (especial de 3,5 km)

Una vegada completats tots els passos precompetició (reconeixements, verificacions…) va arribar el moment de situar-se al volant del Hyundai i20 i competir contra el crono.

Vinyes-Mercader, en el “free parctice” van marcar un millor crono de 2’42”488, temps que va quedar lluny de l’esperat. Vinyes comentava: “El tram estava delicat, amb zones humides i altres seques que lliscaven molt, però no de manera regular. En la qualificació intentarem canviar el pilotatge a veure si el crono millora”.

Vinyes va encertar de ple, en el tram de qualificació, sacrificant una mica la velocitat, però fent la traçada més pel lloc, el temps va millorar de manera espectacular (2’28”492), aconseguint la quarta plaça en la classificació per a triar l’ordre de sortida.

La resta de la jornada del divendres (dia 24) es va desenvolupar sense incidències. Vinyes-Mercader van disputar el tram espectacle (el temps no tènia validesa per al ral·li) i la cerimònia de sortida.





El ral·li de menys a més, Objectiu “conèixer” el Hyundai

Era el primer ral·li pilotant el Hyundai Rally2 i el pilot del Team Rallycar va iniciar les primeres especials a un ritme que li permetés no perdre contacte amb els més ràpids, però sense prendre cap risc.

Després de marcar el tercer millor temps en la quarta especial del dia i última del bucle matinal, Vinyes-Mercader estaven situats en la setena posició a 2’32”del líder, el campió espanyol de l’especialitat Cohete Suarez (Skoda R5) i a 1’37” d’Ivan Ares (Hyundai Rally2).

A l’assistència de meitat de la prova Vinyes manifestava: “Tot està sortint com esperàvem, potser podríem anar una mica més ràpid, però hem considerat que encara no és el moment. No hi ha cap dubte que les prestacions del Hyundai t’ofereixen la possibilitat d’anar més de pressa”.





El podi va estar a prop

En la continuació van seguir en la mateixa línia, de manera regular en el top5 dels parcials, van aconseguir completar el ral·li en la quarta posició. El podi va ser possible? Segons Vinyes: “Potser en altres circumstàncies, però crec que el nostre primer resultat és molt bo i era innecessari forçar la situació per a estar en el podi. Et diré que en l’última especial fins i tot hem aixecat una mica per a assegurar estar en el parc tancat final”.

La valoració final de Vinyes era: “Sense cap dubte, molt positiva en tots els sentits, quan siguem capaços d’aprofitar totes les prestacions del Hyundai Rally2, no hi ha dubte que podrem lluitar per a assolir reptes més exigents”.





Classificació final del Ral·li Terra da Auga 2023

1. Suarez-Iblesias (Skoda R5) 1h02’15.2, 2. Osorio-Dos Reis (Skoda R5), a 3’35”.4, 3. Vidales-Hereu (Skoda R5), a 3’39”.6, 4. Vinyes-Mercader (Hyundai R5), a 4’04.0, 5. Alonso-Pérez (Citroën C3 Rally2), a 4’13”1.

La pròxima cita serà a mitjans d’abril (dies 14 i 15), a Lorca (Múrcia). Es disputarà una nova edició del Rally Tierras Altas de Lorca que, a més de puntuar per al CERT – Rallycar, serà vàlid per al Supercampionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER).