Evita que el teu gos emmalalteixi amb el fred

Les baixes temperatures es deixen sentir ja fa dies, i encara tenim una bona part de l’hivern per endavant! La faringitis, laringitis, bronquitis, pulmonia i tos de les gosseres són algunes de les patologies més comunes en els cans durant aquesta època. Per a intentar que no les sofreixin, és necessari prendre algunes mesures preventives.

Protegeix el gos de la pluja i la neu. Si vols que el teu gos no sofreixi les malalties desencadenades pel fred hivernal, és important que assequis bé a l’animal després d’un passeig sota la pluja. A més, és recomanable que el protegeixis amb peces que l’abriguin i impermeabilitzin enfront de les inclemències climatològiques.

El llit, allunyat de les fonts de calor. D’altra banda, has de saber que els canvis bruscos de temperatura solen ser els desencadenants més habituals de refredaments en els gossos. Per això, és fonamental evitar que el llit del ca estigui al costat de la calefacció o en un lloc massa calent.

Diferències tèrmiques extremes. Finalment, has de tenir en compte que l’exposició a diferències tèrmiques extremes és el pitjor enemic per a la salut del gos a l’hivern, per la qual cosa has d’evitar que l’animal experimenti canvis bruscos de temperatura.

