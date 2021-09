Evacuats tots els treballadors de la seu central de Vall Banc pel reescalfament d’una sala tècnica

Ensurt aquest dijous al matí a la seu central de Vall Banc, a Escaldes-Engordany. Tots els treballadors de l’edifici han estat evacuats cap a les 9.30h quan ha saltat l’ alarma d’incendis pel reescalfament d’una sala tècnica, on no s’ha produït cap foc, segons asseguren des del banc.

Segons ha informat Vall Banc, en situacions com aquesta, el sistema de protecció contra incendis absorbeix tot l’oxigen de la sala per evitar la propagació d’un possible foc, que en aquest cas no s’ha arribat a produir. El protocol ha obligat a fer sortir els treballadors, que han pogut tornar una hora després.