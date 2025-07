Eva Jordà Affonso, nova directora del Departament de Drets Socials i Inclusió a l’Alt Pirineu i Aran (Foto: Departament Drets Socials)

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha nomenat Eva Jordà Affonso com a directora del Departament de Drets Socials i Inclusió a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, que té la seu administrativa a Sort. La publicació oficial del nou càrrec es va dur a terme el passat 1 de juliol. Jordà, filla de Flix (Ribera d’Ebre), però resident des de fa temps a Llavorsí, és sociòloga i treballadora social de formació. Té dos postgraus, un de dret administratiu i l’altre de dret urbanístic.

Eva Jordà és funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya i en l’àmbit professional ha treballat a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència però, sobretot, al Departament de Drets Socials i Inclusió, on ha exercit durant més de 20 anys.

La nova directora territorial ha manifestat que assumeix la seva nova responsabilitat “amb il·lusió i ganes de treballar per a la gent i el territori de l’Alt Pirineu i Aran“. En aquest sentit, Jordà ha indicat que es compromet “a treballar per a desplegar i organitzar els serveis territorials pirinencs, tal com ja han fet la majoria de vegueries de Catalunya”. Així, es mostra convençuda que “la proximitat ajudarà a resoldre amb més eficàcia i rapidesa molts expedients que ara tarden mesos a trobar resposta”, posant d’exemple l’aplicació de la Llei de dependència.





Garantir la igualtat d’oportunitats i una vida digna

L’objectiu i prioritat en l’acció de treball del Departament català de Drets Socials i Inclusió és “garantir la igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania i una vida digna a totes les persones grans o dependents“. Eva Jordà es posa a disposició de totes les administracions locals per tal d’assegurar un millor funcionament de tots els serveis que hi estan vinculats: equipaments per a la gent gran, per a persones amb discapacitat, de salut mental, d’infància o persones sense llar, entre d’altres. També es planteja “ajudar els Serveis Socials d’Atenció Primària a treballar d’acord amb les directives establertes”.