Eva Fiter, nova directora de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran

Reunió del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (GenCat)

El Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), presidit pel conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, ha escollit avui Eva Fiter i Cirera com a nova directora, en substitució de Pere Porta i Colom. La proposta de nomenament de Fiter s’elevarà ara al Consell Executiu per a la seva aprovació.

Nascuda a Tremp el 1981, és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i diplomada en Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), actualment cursa el Màster Executive MBA a l’EAE Business School.

Des del 2017 treballava com a tècnica al Consell Comarcal del Pallars Jussà, gestionant el programa de Treball i Formació i actualment assumia funcions de gerència a Pallarsactiu, entitat publicoprivada que dinamitza, promociona, impulsa i desenvolupa el teixit econòmic del Pallars Jussà i Sobirà. La seva vida professional ha girat al voltant de les institucions públiques locals.

Ha treballat en entitats com el Consorci del Montsec, dirigint el Programa Leader (2004-2007), recolzant i ajudant a diversificar l’economia del territori. Durant el primer desplegament del Govern a l’Alt Pirineu i Aran va ser tècnica de la Coordinació del Departament de Governació i Administracions Públiques (2007-2011), treballant per a facilitar serveis als càrrecs electes del Pirineu i a la ciutadania pirinenca en general.

L’IDAPA és l’institut, dependent del Departament de Territori, que treballa per a la promoció i desenvolupament sostenible de les comarques pirinenques.