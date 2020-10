Eurosènior: La pandèmia

El desmesurat desgavell en el tractament de l’actual pandèmia, està generant una creixent manca de credibilitat i descrèdit de la classe dirigent, polítics, experts en salut i els serveis de Catsalut, amb manques d’atenció als seus usuaris més habituals.

Cal despertar la consciència, obrint-la al veritable coneixement de la realitat, qüestió que han començat a fer alguns metges més agosarats per discrepar de les falses veritats, imposades per l’actual sistema econòmic, en el que la pela és la pela, i el de més, incloent-hi moltes vides humanes, són punyetes.

S’ha creat el grup de “Metges per la veritat” i sobretot la “Coalició Mundial, Salut i Vida”

(www.comusav.com), que inclou a un grup creixent de nacions i de metges, que aposten per l’aplicació del medicament CDS, que en el cas de Bolívia, està aconseguint aplanar la mortaldat de la pandèmia, amb una clara mostra de la seva evidència clínica i de la seva eficàcia sanadora, afirmant que degut als seus efectes preventius no són necessàries cap tipus de vacunes.

Prestigiosos metges experts, que defensen aquest medicament, amb un baix cost assequible a totes les economies i que realment cura, no entenen que no sigui promogut per l’OMS, per ser aplicat a tot el món, per aconseguir ràpidament amb el seu tractament, amb pocs mesos, recuperar la plena normalitat.

Potser ha arribat el moment de despertar també consciències ciutadanes per començar a demanar als nostres dirigents que ens expliquin per què no tenen en compte les evidències científiques i clíniques de la COMUSAV.