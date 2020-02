És cabdal promoure la divulgació de la física quàntica, per posar-la a l’abast d’una part important de la ciutadania, per endegar una de les fites positives més determinants en el progrés de la humanitat. Ens trobem davant d’un descobriment científic, poc conegut, capaç de generar un canvi de civilització, que faci possible començar a ser realment humans, superant la seva primitiva lluita vital competitiva, individualista, egoista i materialista per una de nova compartida, comunitària, altruista i espiritual.

Corrobora aquesta afirmació la constatació que un gran nombre de científics pioners, descobridors de la física quàntica, han estat místics, tot i que en cap moment s’han declarat favorables a una visió mística del món.

La física quàntica parteix d’una lògica indeterminada, quina explicació aproximada sobre el seu funcionament extern, és possible recorrent a la teoria de sistemes, que defineix una caixa negra com un element que s’estudia, des del punt de vista de les entrades que rep i les sortides o respostes que produeix, sense tenir en compte el seu funcionament intern.

En l’actualitat es comença a fer servir pels efectes positius que produeix, sense saber del tot el seu funcionament intern. Això és possible per l’acceptació del disseny intel·ligent, amb el que científicament es reconeix que funciona l’univers, constituït per energia portadora d’informació, transportada mitjançant ones, que es transformen en partícules quan són observades. Energia que segons Einstein, té com a principal força, que tot ho pot, a l’amor.