Eurosènior: Generació Z

El coronavirus està servint de revulsiu per qüestionar l’actual societat materialista, que adora al fals ídol dels diners, implorant que els rics siguin cada vegada més rics, sacrificant per aconseguir-ho als pobres, perquè siguin cada vegada més pobres.

Afortunadament existeix la generació Z, de joves nascuts entre els anys 1994 i 2010, quina figura més representativa és la noia sueca Greta Thurnberg de 16 anys, que ha impactat en una societat que comença a qüestionar l’actual societat.

Una classe política que ha perdut la seva credibilitat, sobretot en la forma d’afrontar el canvi climàtic i actualment generant dubtes més que raonables sobre l’origen de l’actual pandèmia i sobre qui en sortirà beneficiat econòmicament, que és el que realment importa, després de la seva solució.

Hi ha qui creu que una adolescent no hauria de lliurar una batalla política, sense tenir en compte que la Greta, personalitza la imatge d’un relat, que ja està generant que milions de joves de 15 i 16 anys, hagin entès perfectament que la joventut s’hi juga el seu futur, els adults el seu present i terribles situacions de supervivència i els grans poder-se continuar sentint útils i necessaris.

Joves nadius digitals, molt més autosuficients, autodidactes i preparats, que qüestionen l’actual competir, apostant pel compartir solidari. Són innovadors i creatius i capaços de donar-li la volta a l’actual civilització pre-humana, per convertir-la en una realment humana, en una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners i vàlida per a tothom.