Del mal al bé

La dita de que “no hi ha mal que per bé no vingui” cal ser raonada en el cas actual de la pandèmia de la Covid-19. Veiem el possible mal que s’ha produït, començant per l’alta mortaldat en les residències geriàtriques del model hoteler, que són considerades per la majoria dels seus ocupants semblants a la vida en presons i com el pas previ a la mort, que efectivament, de forma accelerada, ha executat la pandèmia.

També el desconeixement dels continguts reals, que han motivat la moguda de fiscals, per impedir el tràmit de querelles criminals per atemptats contra els drets humans, promogudes per diferents jutjats contra les administracions afectades pel suposat mal tractament de la pandèmia.

Així mateix la denúncia presentada al Tribunal de la Haya per genocidi contra el president Pedro Sánchez, també referida al tractament de la pandèmia, sobre la que, algun dia sabrem quin és el contingut de la seva veritable realitat, que en aquests moments ens és negada i no podem copsar.

El bé consisteix en el despertar de moltes consciències, ignorants de la seva realitat que les condiciona i aliena. S’ha descobert la realitat d’uns serveis de salut, actualment inoperants, que han convertit als seus pacients en consumidors de productes farmacèutics que cronifiquen les seves malalties.

També és un bé la creació d’entitats com “Metges per la veritat” i la “Coalició Mundial Salut i Vida“, que defensen medicines alternatives com la CDS, que podien curar ràpidament la Covid-19 i evitar les pretesament obligades vacunes genètiques, que generen més que dubtes raonables.