Eurosènior: Canvi espiritual

El coronavirus confirma el col·lapse del sistema capitalista i el final de l’etapa depredadora de l’espècie humana, regida per la llei de la selva, la del peix gros que es menja al més petit, que caracteritza a l’espècie animal. Etapa manipulada per psicòpates convulsius, que volen ser més rics que els altres, al preu que sigui.

Suposa el final de l’actual civilització prehumana i la del naixement d’una nova realment humana, que asseguri la nostra supervivència. Per fer-ho possible caldrà resoldre el dilema, d’haver d’escollir, entre una nova civilització o la continuació de la barbàrie del neoliberalisme del capitalisme més salvatge.

Caldrà un despertar de la consciència, un canvi cultural espiritual contraposat a l’actual materialista. Caldrà recuperar la concepció holística hipocràtica grega, que considerava a l’home com una part constituent de l’univers.

Concepció que en l’actualitat es veu avalada per la física quàntica, que estima l’univers, constituït com a energia que no es destrueix sinó que es transforma, com un tot, incloent-hi la consciència humana.

Canvi espiritual basat en l’acompliment de dues premisses, la de la llibertat i la de l’amor, sense les quals no és possible avançar. La d’entendre a l’home d’una forma integral, com una consciència estel·lar, un tot interrelacionat compost per cos, ment i esperit.

Home implicat en la creació de la nova civilització, apostant per una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners, vàlida per a tothom i funcionant com una xarxa interrelacionada, que pensa globalment i actua localment.