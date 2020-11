Europa legisla contra les 20 principals empreses del sector tecnològic

Segons ha anunciat el diari Financial Times, la Unió Europea està preparant una nova legislació que té com a objectiu frenar l’expansió de les grans empreses del sector tecnològic. De moment, el Vell Continent ha elaborat una llista de les 20 principals companyies d’aquest àmbit per a posteriorment aplicar-los normatives més dures que a la resta dels seus competidors menors.

Els criteris que establiran quines són les empreses seleccionades seran el seu volum de negocis o el nombre d’usuaris que tenen registrats. És de suposar que entre les empreses hi seran Facebook, Google, Apple o Amazon, entre altres.

Aquesta notícia arriba després de que Facebook amenacés amb marxar del continent si Brussel·les no feia més laxes les lleis de dades. La xarxa social de Mark Zuckerberg volia poder compartir dades dels europeus amb empreses dels Estats Units, però finalment Europa s’ha negat en entendre que la informació dels usuaris europeus no estaria fora de perill.

Entre els elements que la nova legislació aplicarà a les principals empreses del sector, es troba l’obligació d’haver de compartir dades amb els seus competidors i millorar la transparència de la recopilació de dades.

Els motius que han portat a la UE a elaborar aquesta nova legislació, no obstant això, només concerneixen a criteris merament econòmics, perquè el que es pretén és millorar la competència en el continent. Amb tot, resulta estrany que una empresa es vegi obligada a compartir dades d’usuaris amb empreses menors, ja que això no assegura la privacitat d’aquests.

Per Tecnonews