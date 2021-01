Europa es blinda davant l’elevat risc de contagi de la Covid-19

Alerta d’Europa davant el risc molt alt de contagis de la Covid-19 amb les variants del virus. Els Estats membres de la Unió Europea van acordar aquest dijous poder restringir puntualment la mobilitat a les fronteres tant internes com externes, en el cas que la situació sanitària ho requereixi.

Una decisió que arriba després que el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties hagi elevat el nivell d’alarma davant les noves variants del coronavirus.

Ha demanat que s’evitin els viatges no essencials i que els països es preparin per a una previsible escalada de casos. També ha introduït una nova categoria de color, el vermell fosc, per assenyalar aquells territoris de la UE on el virus circula a gran nivell, que actualment serien gairebé tots.

França és un dels països que ja ha anunciat més mesures per impedir l’arribada de viatgers procedents de zones de màxim risc. Exigirà, a partir de dilluns, una PCR negativa feta durant les 72 hores anteriors a tots els ciutadans de la Unió Europea que viatgin amb avió. Una mesura que ja demanava als viatgers de fora del continent, a més d’una quarantena de set dies. Una mesura que no afecta les fronteres terrestres i de la qual en queden exempts treballadors essencials i transfronterers.