“Europa confirma el fracàs de les polítiques del Govern en drets laborals i llibertat sindical”, segons el PS i l’USdA

El Partit Socialdemòcrata (PS) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA) han denunciat, aquest dijous, en una roda de premsa conjunta, que “el Govern ha conduït el país a un suspens en drets laborals davant Europa, després que el Comitè Europeu de Drets Socials hagi confirmat greus incompliments en sis dels set indicadors analitzats”.
La compareixença, a càrrec de Carla Guinot, membre del comitè directiu del PS, i de Joan Torra, representant de l’USdA, “ha deixat clar que aquest resultat no és cap sorpresa, sinó la conseqüència directa d’anys de deixadesa política, submissió als interessos patronals i manca de voluntat per a protegir la classe treballadora per part dels governs de Demòcrates per Andorra i dels partits que els han donat suport”, assenyalen des del PS I l’USdA.
“Europa ha fet el que el Govern s’ha negat a fer durant anys: dir la veritat sobre la precarietat laboral d’Andorra. I la veritat és clara: l’executiu ha fracassat estrepitosament en garantir drets bàsics”, ha afirmat Torra.
L’informe europeu dibuixa una realitat alarmant segons el partit i l’entitat sindical:
· “Jornades habituals de fins a 60 i 72 hores en sectors essencials com la sanitat i els serveis socials”.
· “Absència de polítiques contra l’estrès laboral i els abusos vinculats al treball digital”.
· “Una bretxa salarial de gènere que arriba al 26%”.
· “De manera especialment greu, una llibertat sindical vulnerada sistemàticament, amb obstacles reals a l’organització dels treballadors i a la negociació col·lectiva al sector privat”.
Segons PS i USdA, no es tracta de disfuncions puntuals, sinó del “resultat d’un model econòmic promogut pels governs de Demòcrates per Andorra que prioritza beneficis i indicadors macroeconòmics per sobre de la salut, la dignitat i els drets de les persones”.
“El Govern ha mirat cap a una altra banda mentre es normalitzaven jornades inhumanes, salaris injustos i, tal com recull l’informe europeu, mentre, no es garantia un dret fonamental com és la llibertat sindical. Ara Europa li passa factura”, ha denunciat Guinot.
Les dues organitzacions han criticat que cada proposta de millora laboral hagi estat “rebuda amb excuses sobre competitivitat, dilacions o immobilisme polític, mentre les condicions de treball es degradaven progressivament”.
“Han utilitzat el creixement econòmic com a coartada per a no fer reformes socials. Però un país no pot dir que va bé quan la seva gent està esgotada, estressada i cada cop més precaritzada, i quan ni tan sols pot exercir plenament els seus drets sindicals”, han sentenciat.
El PS i l’USdA consideren “especialment greu que el Govern hagi ignorat durant anys les advertències sindicals i, ara, intenti minimitzar un informe europeu independent que deixa en evidència el seu fracàs polític”.
Davant d’aquesta situació, exigeixen un “gir radical en la política laboral amb mesures immediates”:
· “Límits legals estrictes a la jornada laboral i reducció progressiva del temps de treball”.
· “Regulació real del teletreball i dels riscos psicosocials”.
· “Aplicació efectiva del dret a la desconnexió digital”.
· “Auditories salarials obligatòries i sancions contra la bretxa de gènere”.
· “Garantia efectiva de la llibertat sindical i impuls real de la negociació col·lectiva”.
“Regular no és intervencionisme. El que és irresponsable és permetre abusos estructurals. El veritable radicalisme és defensar un sistema que explota la gent en ple segle XXI”, han declarat.
El PS i l’USdA han conclòs que “el suspens europeu hauria de marcar un abans i un després”, però han advertit que “només hi haurà canvis reals si el Govern abandona el seu model basat en precarietat i propaganda macroeconòmica. Europa ha parlat clar. El problema no és de diagnòstic, és de voluntat política. I els governs de Demòcrates per Andorra n’han demostrat molt poca”, manifesten des d’ambdues organitzacions.