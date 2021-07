Europa, cada vegada més unida pels boscos

Abandonament de la gestió forestal tradicional, dels cultius, de la pastura extensiva … Els últims anys han portat molts canvis per als boscos d’Europa que estan relacionats amb els canvis en la societat i l’economia

Aquesta tendència continua i, per això, investigadors del CREAF i la UAB estan indagant en com afecta la composició de bosc. Un recent estudi apunta que la connectivitat entre ells ha augmentat, però no per l’augment de bosc pròpiament sinó per la disminució de cultius que comporta.

Al mateix temps, l’estudi liderat per la investigadora Marina Palmero, presenta que l’augment de bosc tampoc implica sempre una menor fragmentació del paisatge, com es podria esperar, ja que novament entra en joc com era la composició inicial del terreny i la seva ubicació.

A més, “l’augment de bosc pot generar dos processos contraposats: d’una banda, es desfragmenten els boscos que ja existien, però, d’altra banda, com augmenten les noves masses forestals i aquestes no estan sempre connectades, segueix augmentant la fragmentació en la vista general “, explica Palmero.

En efecte, els nostres boscos cada vegada són més grans per l’abandó de les activitats tradicionals. No obstant això, com aquest estudi remarca, no sempre va lligat a una major connectivitat i menor fragmentació, sinó que entren molts altres factors en joc. Com hem vist, la desaparició de cultius és la clau.

Per Ecoticias