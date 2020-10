Títol: Euphoria

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama

Direcció: Sam Levinson

Intèrprets: Zendaya, Hunter Schafer, Maude Apatow

Temporades: 1 Capítols: 8

Sinòpsi:

Euphoria és l’adaptació americana de la sèrie homònima israeliana. Aquesta història que s’emmarca dins del gènere dramàtic segueix a un grup d’adolescents estudiants de secundària, que submergits en el fatídic món de les drogues, el sexe i la violència intenten lluitar contra aquests monstres per enfrontar-se a un nou futur.

La història original està basada en fets reals després que s’assassinés un adolescent en un club. La ficció és un recorregut pels camins plaents i sense rumb que viuen alguns joves. La sèrie està escrita per Sam Levinson (The Wizard of Lies) i és una producció per a HBO que compta amb 8 episodis en la seva primera temporada.