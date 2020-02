Barcelona acollirà per tercer any consecutiu l’EU-Startups Summit, una trobada europea que reuneix emprenedors, inversors, així com a entusiastes de les tecnologies disruptives i de la innovació. La cita comptarà amb la participació de més de 1.500 professionals de diferents països de la UE, els quals compartiran experiències i sinergies per a emprendre.

L’esdeveniment que es durà a terme en el Palau de Congressos de Barcelona durant els pròxims 28 i 29 de maig, comptarà amb conferenciants de la talla d’Oscar Pierre, CEO de Glovo o Vasco Pedro, CEO de Unbabel.

S’espera que prop de 1.000 startups s’inscriguin per a participar de la ‘Pitch Competition’ d’enguany. “Tal com l’any passat, volem premiar als millors projectes no sols amb un estímul econòmic, sinó també amb els valuosos consells de part d’un jurat de coneguts inversors de capital de risc”, afirma Thomas Ohr, CEO d’EU-Startups.

El projecte guanyador d’enguany rebrà un paquet de premis per valor de 75.000 euros i serà destacat per EU-Startups i altres publicacions del sector com una de les empreses amb major projecció. El jurat d’aquesta competició estarà compost per inversors de reconegut prestigi que valoraran el potencial del model de negoci.

Recentment ja s’han anunciat més detalls sobre els premis, el jurat i els 15 equips seleccionats pel comitè avaluador. A més, l’esdeveniment comptarà amb la presència d’empreses de capital de risc, business angels i acceleradores d’startups.

Per Tecnonews