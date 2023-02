Etsy, el nou fenomen de les plataformes de venda en línia

Una dona comprant per Internet (AMIC)

Etsy és una plataforma en línia que s’especialitza en la venda de productes artesanals i amb un fort component vintage. Va ser fundada a Brooklyn (Nova York) l’any 2005 per tres artistes (Rob Kalin, Chris Maguire i Haim Schoppik) i, des de llavors, ha crescut exponencialment en popularitat i en la quantitat de venedors i compradors que utilitzen la seva plataforma.

Segons expliquen des del mercat de valors tecnològics dels Estats Units, el famós Nasdaq, aquest any passat Etsy ha permès que fins a 7,4 milions de venedors actius hagin arribat amb els seus productes a 94,1 milions de compradors actius.

L’any 2015 l’empresa que es troba darrere d’aquesta plataforma va sortir a borsa, amb una oferta inicial (IPO) de 16 dòlars per títol que, actualment, cotitza a uns 112 dòlars.

Les comparacions amb Amazon no han trigat a sorgir, malgrat que, almenys de moment i si Etsy no canvia el seu enfocament, no són marketplaces comparables perquè serveixen a tipologies de negoci diferents.

Això sí, Amazon li ha vist les orelles al llop i, per a curar-se en salut, l’any 2015 va llançar el seu propi marketplace de productes fets a mà, batejat amb l’original nom d’Amazon Handmade.

Un aspecte que Etsy cuida i que la diferència, precisament, d’Amazon, és que deixa un major marge als venedors que treballen en la seva plataforma, a més de promoure aquella producció artesanal amb materials sostenibles.

L’experiència de compra és també individualitzada a Etsy, i no centralitzada com a Amazon, la qual cosa dona una major flexibilitat als venedors, encara que els compradors han d’anar adaptant-se de manera individual als costums de cadascun dels venedors.

Finalment, també trobem una altra diferència principal que Amazon potència la compra impulsiva i, fins i tot, compulsiva, mentre que Etsy cerca un consum més responsable, equilibrat, i sostenible, ja que l’adquisició de productes en les seves pàgines acostuma a realitzar-se després de pensar-ho bé, perquè el que es ven en les seves pàgines – com és habitual en un producte artesanal – acostuma a ser més car que el que es troba a Amazon



Per Tecnonews