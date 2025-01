Etna Pou, sense rival en l’SL U16 de Saint Lary i Thomas Breitfuss guanya el GS U14 del Tarter

L’equip participant a les curses U14 del Tarter. Foto: Pas Grau Ski Club)

Aquest cap de setmana la categoria sub 16 de l’Esquí Club Pas Grau s’havia desplaçat a Piau-Engaly i Saint Lary per a competir en la “Coupe A” de l’FFS (Fédération Française de Ski). Ahir dissabte la cursa va haver-se de suspendre per seguretat a Piau quan faltaven 20 corredors per a finalitzar l’eslàlom gegant (GS).

Avui diumenge, sí s’ha pogut córrer a Saint Lary l’eslàlom (SL) que estava programat, amb victòria indiscutible per a Etna Pou, que ha marcat un crono de 1:20.27, mentre que la segona noia més ràpida ha quedat a 4.38, la francesa, Perrine Heintzmann. Xènia Cerro (+4.78), tercera, ha acompanyat al podi a Etna Pou.

Marta Torres, 7a i Eloa Martins, 15a han estat les altres atletes Pas Grau destacades.

En nois, Llorenç Babi ha estat el més més ràpid del Pas Grau, amb una vuitena plaça.

Luciano Richards, 13è i Max Bea, 19è, han estat els nois que han pogut acabar una cursa amb més de la meitat de corredors fora o desqualificats.

“Bones condicions. Primer traçat més senzill, segona màniga més exigent. En nois encara ens falta polir coses a l’eslàlom. Seguim treballant per a les properes curses”, assenyalava Damien Bousquet, responsable U16.





VICTÒRIA AL TARTER PER A THOMAS BREITFUSS

Després que dissabte se sortís en la segona màniga de l’eslàlom (SL) després d’haver marcat el millor temps a la primera, avui diumenge sí que Thomas Breitfuss ha pujat al calaix més alt del podi en l’eslàlom gegant amb un crono d’1:19.18.

Ha compartit podi amb el segon, el seu company d’equip, Aitor Corbalan (1:21.70).

Arthur Guasch, de Pyrénées 200, ha estat tercer (1:21.97).

A destacar també el jove, Tommy Tossen, amb el cinquè millor crono, Noah Prat (7è) i Marcel Marot (8è).

“Molt bon esquí de tot l’equip U14, demostrant la gran feina feta en les darreres dues setmanes. Hi havia dos traçats molt diferents i han sabut adaptar la tàctica i la tècnica”, manifestava Juliet Satterthwaite, gerent Pas Grau Ski Club

Les curses dels dos dies al Tarter, Grandvalira, eren del circuit “Confrontació” Espanya – França- Andorra, on els joves esquiadors es mesuren amb esportistes d’altres països. També puntuava per a la Copa Popeyes.





TRIPLET PER ALS U10

Els més joves en cursa, avui diumenge, també han portat alegries, amb el podi copat del Pas Grau a la combi race d’Ax Les Thermes: Victòria per a Íker Corbalan, seguit de Pere Càceres (2n) i de Nolan Grad (3r)

En noies, segon lloc per a Martina Salinas.