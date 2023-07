Etapes del dol

Juan Juncosa

Durant la vida ens haurem d’enfrontar amb diferents problemes. La psiquiatra suís-estatunidenca, Elisabeth Kübler-Ross, va escriure un llibre en el qual parlava que el dol no és viu només per a casos de mort o malalties terminals. Postulava que també hi ha dol en casos d’amputacions, ruptures sentimentals i, fins i tot, problemes familiars.

Explica que acostumen a existir 5 etapes que es travessen davant situacions greus, aquestes etapes no tenen per què donar-se sempre en el mateix ordre i no totes les persones pateixen les 5, però, que saber sobre elles pot ajudar molt a tractar a les persones que les pateixen. Encara que com tot en la vida hi ha professionals en desacord i, fins i tot, en contra.

A mi em sembla interessant que les conegueu i, per això, avui us porto aquest article. Les etapes són: negació, ira, negociació, depressió i acceptació. La negació fa referència a quan l’individu viu amb la incredulitat de la notícia. La ira genera frases o preguntes de l’estil “Per què a mi? No és just!”, “com em pot estar passant això a mi?”, frases que generen empipament davant el món i les persones que tracten de cuidar-los o ajudar-los.

La negociació és com si d’alguna forma poguessis demanar més temps o una millora dient-te a tu mateix que canviaràs com a persona. La depressió et porta a pensar que com no hi ha solució perquè fer res en aquesta vida. L’acceptació et porta a un estat de calma i pau que et permet veure noves perspectives. Espero que us serveixi d’ajuda.





