Et rentes els cabells cada dia? 7 trucs per a espaiar les rentades (sense que es noti)

Una noia lluint una cabellera espectacular (AMIC)

Amb la calor, la platja, la piscina i la suor, moltes sentim la temptació (o la necessitat) de rentar-nos els cabells cada dia. Però, és això realment bo per a la nostra cabellera? O podríem estar danyant-la sense saber-ho? El dubte és etern, sobretot quan el que més volem és lluir uns cabells sans, brillants i amb moviment durant tot l’estiu.

Per a resoldre-la, hem consultat a Kuki Giménez, estilista, maquilladora i directora de Let’s Make Up School, qui, a més, és portaveu de Druni. Ella ens revela per què rentar-se els cabells diàriament no és necessàriament perjudicial, però sí que requereix unes certes cures i, sobretot, sentit comú. Perquè no hi ha una sola resposta vàlida per a tots els tipus de cabells.





Rentar-se els cabells cada dia és perjudicial?

Segons explica l’experta, “no és que sigui especialment nociu, però sí que és veritat que una rentada molt freqüent dels cabells produeix sequedat en el cuir cabellut, pot produir èczemes, també estimula en excés les glàndules sebàcies i l’eliminació dels olis naturals que protegeixen els cabells”. En altres paraules: si t’excedeixes, pots provocar just l’efecte contrari al desitjat, és a dir, més grassa i menys salut capil·lar.

Durant l’estiu, quan suem més i exposem els cabells al clor, al salnitre i al sol, és normal augmentar la freqüència de les rentades. Però, la clau està en com ho fas i quins productes utilitzes. A més, convé tenir en compte el teu tipus de cabells per a prendre la millor decisió.





Amb quina freqüència hauries de rentar-te els cabells?

Tot depèn del teu tipus de cuir cabellut i dels cabells. Giménez ens aclareix que “un cuir cabellut gras cal rentar-lo més sovint, igual que uns cabells fins. No obstant això, un cuir cabellut sec pot aguantar fins a una setmana sense rentar-se”. L’entorn també compta: si vius en una ciutat amb alta contaminació, els teus cabells s’embrutarà abans.

En definitiva, no hi ha una norma universal. L’important és escoltar la teva cabellera i adaptar la teva rutina de rentada a les seves necessitats i al teu estil de vida. I si vols espaiar les rentades sense renunciar a uns cabells nets i bonics, aquí tens alguns trucs infal·libles.





Trucs per a espaiar les rentades sense renunciar a una cabellera

– Tria bé el teu xampú. Que tingui pH neutre i sense silicones per a no embrutar més els teus cabells.

– Confia en el xampú en sec. Aporta volum, neta i refresca sense mullar.

– Renta dues vegades. “La primera rentada elimina la brutícia superficial i la segona fa una neteja profunda”, diu l’experta.

– No freguis massa. Estimularies més grassa si et passes amb el massatge del cuir cabellut.

– Condicionador, només en puntes. Evita aplicar-lo a les arrels perquè no es greixin.

– No toquis els teus cabells constantment. El greix de les mans accelera la brutícia.

– Assecador amb aire temperat. La calor excessiva estimula la producció de greix.





Co-wash i détox capil·lar: els nous aliats per a cuidar la teva cabellera

Una vegada al mes, fes una neteja profunda amb un tractament détox capil·lar. “Això elimina la caspa i fa que el cuir cabellut respiri”, ens explica Giménez. I si vols revolucionar la teva rutina? Prova el mètode co-wash, que consisteix a aplicar primer condicionador i després xampú. “Aplica el condicionador des de l’arrel fins a les puntes, després neteja amb xampú molt bé. Això li proporciona molta suavitat i funciona molt bé en els cabells tenyits o descolorits”, recomana.





Per bellezactiva.com