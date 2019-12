Som conscients de la importància de les celles en el repte de treure-li a la mirada la major profunditat. Cuidar-les no significa depilar-les en excés ni utilitzar un arsenal infinit de productes, n’hi ha prou amb tenir a mà uns bons cosmètics i saber quines són les celles més adequades per al teu rostre. A continuació et proposem el desafiament de recórrer les diferents tendències que han envoltat al llarg de la història aquesta part del rostre i et presentem sis cosmètics per a celles que et poden ser molt útils.

Les celles i les modes

Com ocorre amb la moda, el que abans ens podia semblar preciós demà ens pot horroritzar i la truita es tornarà a donar la volta. Ara som unes acèrrimes seguidores de les celles gruixudes, però definides, encara que aquells ‘fils de celles’ no són tan prehistòrics.

Com han evolucionat les celles amb les tendències? En els anys vint, les actrius del cinema mut aposten per celles llargues, primes i molt corbes i que, curiosament, expressin tristesa. Aquesta moda s’enforteix en la dècada següent i en els anys cinquanta Marilyn Monroe, icona de bellesa i de sensualitat clàssic, es va convertir en una influencer de les celles arquejades.

No obstant això, en els anys seixanta, la reina de l’elegància, Audrey Hepburn, porta a la cúspide la naturalitat amb unes celles més poblades, que conviuen meravellosament amb la tendència naturista dels setanta més hippies. Aquí coexisteixen dues tendències: aquesta la més natural, i la que imposa una cella fina i arquejada (seguint la moda que abans ens remetia a Marilyn).

Contra l’establishment de les celles fines i arquejades, es consoliden les celles més gruixudes i descurades en un moviment que ataca els convencionalismes estètics i que té a la reina del pop, Madonna, com una dels seus grans exponents.

Però amb les Spice Girls, Pamela Anderson i Kate Moss, arribem als noranta i al minimalisme de les celles, que es redueixen a «fils». Per sort, va arribar Cara Delevigne, que amb les seves celles naturals i gruixudes va reconèixer el seu poder.

Sis cosmètics de celles molt recomanables

Suero purificado para cejas Librow, de Lilash. Aquest producte aconsegueix enfortir i condicionar els fol·licles pilosos de les celles, mentre que garanteix un tint natural ideal d’extractes botànics. Es recomana aplicar-ho una vegada al dia sobre la pell neta i seca i una vegada a la setmana com a mínim a manera de manteniment. El seu preu: 98 €.

RevitaBrow® Advanced, de Revitalash Cosmetics. Aquest enfortidor de celles combina els pèptids, extractes botànics i l’alta tecnologia per a nodrir, condicionar, enfortir i revitalitzar el borrissol de les celles. Així, lluiran més gruixudes, protegint-les de la fragilitat i garantint un aspecte suau, vellutat i saludable. El seu preu: 115 €.

Couture Brow Mascara, de YSL Beauty. Disponible en tons Brun Naturel i Brun Absolu, aquesta delicada i eficaç màscara de celles tenyeix de color el pèl alhora que li garanteix l’allisat i un acabat perfecte. El seu preu: 25,50 €.

Brow Finish, de Benefit Cosmetics. Es tracta d’un gel de celles resistent a l’aigua que presenta un aplicador en espiral que aconsegueix un acabat natural, emplenant les celles i pentinant-les. A més, aconsegueix redreçar fins i tot els petits pèls més rebels, sense deixar la sensació de laca fixadora encartonada. El seu preu: 14,95 €.

Tatto Brow Gel Studio de Maybelline NY. Aquest cosmètic de celles s’ajusta al teu color natural per a un resultat impecable, deixant unes celles sense buits, a prova de retocs i frecs. El seu preu: 9,99 €.

Kit Sourcils Pro, de Clarins. Aquest petit estoig té tot el que necessites per a les teves celles: pinces, doble aplicador, ombres per a celles de tons clars, marrons i negres, una cera fixadora i una ombres en nude per a les parpelles. Així, serà molt fàcil perfilar, unificar i realçar les teves celles com si fossis un artista del maquillatge. El seu preu: 49,50 €.