Estudiants de la UPC construeixen el primer cotxe autònom de Catalunya

Un equip format per estudiants de les carreres d’enginyeria industrial, telecomunicacions, informàtica, matemàtiques, i ciència i enginyeria de dades de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és el responsable del primer cotxe dissenyat i fabricat íntegrament a Catalunya amb l’etiqueta d’autònom, és a dir, que no requereix conductor.

No circula, ni té la intenció de fer-ho, pels nostres carrers, sinó que ha estat concebut per formar part de la competició Fórmula Student, una competició de velocitat pensada precisament per fomentar la vena creativa dels estudiants universitaris.

El projecte no és nou, es remunta a l’any 2007, amb un vehicle de combustió, que va passar a ser elèctric l’any 2011, i recentment (l’any 2019) autònom, segons ens explica en el seu blog Pere Condom, director de l’Oficina de Transferència Tecnològica de la Universitat de Girona.

El disseny i la fabricació ha estat realitzat íntegrament per aquest equip d’estudiants, que presenta la particularitat -lògica d’altra banda- de la seva contínua renovació: quan un dels seus membres deixa de ser estudiant de la UPC, automàticament deixa també de formar part de l’equip, mentre que també contínuament hi ha un flux de nous estudiants que entren per formar part d’ell.

L’equip està sempre a la caça de talent, tal com explica Condom en el post del seu blog personal, en disciplines com la intel·ligència artificial, l’anàlisi de dades, el disseny o la mecànica. El que té de bo aquest projecte és que és multidisciplinari.

I en la Fórmula Student guanya no només el més ràpid, sinó que l’organització avalua també una sèrie de característiques del projecte, com el càlcul de costos del projecte, el pla de negoci (recordem que estem preparant professionals pel futur de les empreses del sector automobilístic), o el disseny del vehicle.

A més, la tecnologia desenvolupada pot tenir sortida comercial de la universitat de diverses maneres, com poden ser les startups, o l’adquisició per part d’una empresa ja establerta.

Per Tecnonews