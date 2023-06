Estrena de la delegació andorrana a l’APCE

Cerni Escalé, Berna Coma, Marija Pejčinović Burić, Joan Forné i Susanna Vela (Consell General)

Primer viatge de la legislatura per a la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que participa fins a aquest divendres a la sessió plenària que té lloc a Estrasburg (França). La missió andorrana està encapçalada per Berna Coma (GPD) i integrada per Cerni Escalé (GPC) i Susanna Vela (GPS).

Al llarg d’aquests dies s’han tractat, entre altres temes, les implicacions polítiques de l’agressió de la Federació Russa contra Ucraïna, concretament la participació dels atletes russos i bielorrussos als Jocs Olímpics de París 2024.

Relacionat amb els conflictes bèl·lics, també s’ha debatut sobre les migracions que aquests ocasionen i com integrar els emigrants i refugiats als països d’acollida. Altres punts del debat s’han centrat en com garantir l’accés lliure i segur al corredor de Latchine a l’Azerbaidjan; en com potenciar la inclusió social a través de l’esport; i en la protecció sanitària i social dels treballadors sense papers o en situació irregular.

En aquests dies de sessió plenària, s’han adreçat a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa: Nataša Pirc Musar, presidenta d’Eslovènia, Péter Szijjártó, ministre hongarès d’Afers Estrangers i Comerç, i Edgars Rinkēvičs, ministre letó d’Afers Estrangers que ostenta la presidència del Comitè de Ministres del Consell d’Europa.

En el marc de la Subcomissió de Drets de l’home de la Comissió de qüestions jurídiques i de drets de l’home, Berna Coma, presidenta de la Delegació del Consell General a l’APCE, ha presentat el llistat dels tres candidats seleccionats per a ser membres del Comité européen pour la prevention de la troture et des peines ou traitements inhumains ou degradants (CPT) a títol del Principat d’Andorra així com, el procediment de selecció nacional realitzat. El membre escollit a aquest efecte serà nomenat pel Comitè de Ministres sota proposició del Bureau de l’APCE qui delega a la referida Subcomissió l’examen de les llistes dels tres candidats presentats per la delegació nacional.

Pel que fa al funcionament de l’APCE, en aquesta sessió parlamentària s’han tractat els pressupostos i prioritats del Consell d’Europa per al trienni 2024-2027 i les despeses de l’Assemblea per al període 2024-2025.

Finalment, cal destacar que els membres de la delegació andorrana han mantingut una reunió formal amb Despina Chatzivassiliou-tsovilis, secretària general de l’APCE, acompanyats de Joan Forner, ambaixador i representant permanent del Principat d’Andorra al Consell d’Europa.