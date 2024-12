Estrena de la darrera obra de la 65a Temporada de Teatre, “La neu dins aquesta pluja”

L’escenari i teló d’un teatre (vecstock / freepik)

La neu dins aquesta pluja és la darrera peça que s’estrena en la 65a Temporada de Teatre d’Andorra. L’obra narra la història d’en Víctor, la seva dona Lysa i la seva filla Sally, fruit d’un altre matrimoni, els quals estan units inexorablement. Intenten entendre i desxifrar perquè estan atrapats en un espai que han compartit on passat, present i futur es donen de la mà.

Una roda punxada en un revolt inhòspit, un encontre sota la pluja, una cita romàntica en un restaurant de carretera immortalitzada en una Polaroid, un intercanvi de llibres signats en les pàgines dels quals es diuen massa veritats… Les situacions es repeteixen, es comparteixen, i es contradiuen davant l’astorament dels seus protagonistes, que no acaben d’entendre què o qui els obliga a reviure les mateixes situacions en espiral.

La representació es podrà veure els dies 12 i 13 de desembre -aquest dijous i divendres- al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, a les 20.30 hores, i les entrades es poden aconseguir a través del web https://www.4tickets.es/andorralavella/public/janto/main.php. El preu és de 15 euros si és entrada general i de 7,50 euros per a les tarifes reduïdes.

La peça és protagonitzada pels intèrprets Claudia Riera, Oriol Guillem i Ester Cort, dirigida per Marc Rosich i escrita per Alfons Casal. L’equip tècnic i de disseny el forma Maria Solsona, fent el disseny de vestuari; Sylvia Kuchinow, com a dissenyadora d’il·luminació; Joana Martí, com a dissenyadora de l’escenografia; Judith Puig, d’ajudant a l’escenografia; Lluís Casahuga, com a creador de l’espai sonor, Eloi Pla, de cap tècnic; i Cristina Pericas, com a productora executiva.