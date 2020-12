Estremidor vídeo de l’interior de l’abandonada Clínica de Santa Coloma

Urbex Woman, una youtuber que grava edificis abandonats amb més de 40.000 subscriptors, va publicar el dia de Nadal la primera part d’aquest vídeo que ja compta amb més de 17.000 visites.

En les imatges es mostra l’interior d’un hospital abandonat on en cap moment es diu on és, i fins i tot difumina una llista de pacients en un paper de la institució penjat a la paret.

No obstant, totes les indicacions estan en català i en el minut 21 es pot veure un cartell on s’indica la prohibició de fumar i on consta la inscripció “Decret M.I. Govern del 16-10-91 – BOPA 42” pel que, pels que no reconeguin les instal·lacions, els certifica el lloc.

En el vídeo es veu la cuina de la clínica, les sales de rehabilitació, els vestuaris del personal, la sala de guixos… i s’assegura que en penjarà altres parts, pel que estarem atents per poder-vos-les oferir.

En les imatges l’autora es pregunta com és que va ser tot abandonat d’aquesta manera i es veuen algunes sales on sembla que pràcticament no hagi passat el temps tot i el mal estat de l’edifici. El vídeo té ja prop de 400 comentaris.

La Clínica de Santa Coloma va obrir l’any 1977, va tancar definitivament al 1994 i es preveu que sigui enderrocada l’any vinent.